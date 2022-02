"C'est le choc pour nous" : le témoignage de Nina, expatriée ukrainienne en Touraine, après l'invasion russe

Nina Robin, comme les autres Ukrainiens installés en Indre-et-Loire, s'est réveillée sonnée ce jeudi matin, en apprenant les bombardements et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle s'inquiète pour sa famille et espère un soutien fort de l'Europe et des Etats-Unis, au-delà des mots.

La guerre est déclarée en Ukraine. "C'est le choc pour nous tous", confie Nina Robin. L'Ukrainienne, installée depuis 14 ans dans le sud de l'Indre-et-Loire, à Chambon, s'est réveillée sonnée en apprenant les bombardements et l'invasion du pays par la Russie, ce jeudi matin. "Les Ukrainiens ne croyaient pas eux-mêmes à une invasion, mais vous voyez, c'est arrivé... C'est un choc total."

En Ukraine, "ils ne peuvent plus partir, c'est trop tard"

A part sa mère, arrivée en Touraine il y a un mois, toute la famille et les amis de Nina vivent encore en Ukraine, dans le sud du pays. "Ils ont entendu les bombardements. Mais là, ils ne peuvent plus partir, c'est trop tard. Ils ne peuvent pas bouger non plus, parce qu'il y a en ce moment beaucoup de voitures, beaucoup de bouchons, et il n'y a pas assez de gazole", décrit-elle.

Ils se préparent au pire - Nina, une expatriée ukrainienne en Touraine

Elle espère faire venir chez elle ses neveux et nièces, mais cela reste très compliqué. "On essaie au moins de garder la communication avec eux. Ils se préparent au pire."

"C'est trop tard pour partir. Ma famille et amis se préparent pour le pire" - le témoignage de Nina, une Ukrainienne vivant en Touraine Copier

Dans l'attente de sanctions fortes, "au-delà des mots"

Après l'invasion russe, les réactions internationales n'ont pas tardé, comme celles à l'échelle locale, à l'image de la ville de Tours. "J'espère que l'Europe va nous soutenir, mais pas que par les mots. Il faut des réactions fortes, des sanctions à tous les niveaux, économiques, militaires. Il ne faut pas attendre", appelle Nina.

L'Ukraine ne va pas survivre toute seule - Nina, une expatriée ukrainienne en Touraine

Elle craint sinon les conséquences. "Si on passe tout doux comme en 2014, c'est foutu. Si on dit seulement 'ah les pauvres Ukrainiens', dans quelques semaines, Poutine ira jusqu'aux frontières de l'Europe. Il veut rétablir l'Union soviétique." Elle compte vraiment sur la solidarité internationale. "On sait bien que l'Ukraine ne va pas survivre toute seule. Là, c'est le moment de se mettre tous ensemble contre ce petit empereur Poutine, qui pense être le sauveur."