"C'est pas clair du tout" : à Dun-le-Palestel, les Britanniques sont dans le flou à quelques heures du Brexit

Dun-le-Palestel, France

Titre de séjour, carte vitale, pension de retraite... Sur beaucoup de points, les Britanniques installés en Creuse ne savent pas quoi répondre à la question "et après le Brexit ?". Ils affirment n'avoir eu aucune indication précise des autorités, et ne savent même pas si la carte de séjour suffira à les faire rester en France. Certains d'entre eux se sont retrouvés autour d'un café pour partager leurs inquiétudes à la bibliothèque anglaise de Dun-le-Palestel.

"Ce n'est pas clair du tout", annonce d'entrée Phil, 57 ans, installé à Jarnages avec sa femme et ses enfants. "Cette date du 31 janvier ne change presque rien pour nous puisqu'on n'en sait pas plus sur notre avenir", explique celui qui a quitté le Royaume-Uni il y a quinze ans. "Certains nous disent des choses, d'autres le contraire. On n'a pas d'autre choix que d'attendre que les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni continuent pour savoir ce qu'on doit faire. On ne sait même pas si la carte de séjour nous protégera entièrement."

Moins de pension ?

Avec ce manque d'information, d'autres Britanniques commencent eux à s'inquiéter un peu. C'est le cas de Juliane, qui habite Saint-Sulpice-le-Dunois depuis quinze ans. Elle craint notamment pour sa pension de retraite. "C'est le gouvernement britannique qui nous donne cet argent, même ici en France", indique-t-elle. "Mais depuis le vote du Brexit en 2016, le cours de la livre ne fait que baisser. Du coup, notre pension diminue également, et cela pourrait s'accentuer avec le divorce officiel."

Gary s'inquiète lui pour son assurance maladie. Après le Brexit, il a peur de ne plus pouvoir bénéficier d'une carte vitale équivalente à celles de tous les Français. "Si les autorités décident de nous refuser l'accès au système de santé, on ne peut rien faire. On aura peut-être besoin d'une nouvelle mutuelle qui nous couvre à 100%", déplore celui qui a quitté l'Irlande du Nord il y a dix ans pour s'installer à Sagnat. "Ma belle-soeur est hospitalisée à Limoges pour un cancer du colon. Tout son traitement est pris en charge, mais qu'en sera-t-il après le Brexit ? Personne ne sait vraiment..."