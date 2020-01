"C'est une journée triste pour les Européens" Michael Stange

C'est aujourd'hui la date officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Michael Stange, le directeur de la maison de l'Europe à Nîmes était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce vendredi 31 décembre.

Nîmes, France

The D Day, c'est ce vendredi 31 janvier, pour les Anglais. C'est à minuit heure française que le Brexit aura officiellement lieu.

Le Royaume Uni se sépare de l'Union Européenne après une relation de 47 ans. Pour Michael Stange, Européen convaincu et directeur de la maison de l'Europe à Nîmes le Brexit : "Ça va changer beaucoup de choses mais l'impact de ce Brexit on va le sentir surtout beaucoup plus tard, dans les mois et les années qui viennent".