"Ça nous a remonté le moral" : une minute de silence en soutien avec le Maroc, devant la mairie de Poitiers

Midi passé de quelques minutes, devant la mairie de Poitiers, une centaine de personnes entament une minute de silence. Un moment de recueillement, deux jours après le séisme le plus grave de l'histoire du Maroc : 2.600 morts selon le dernier bilan (en date du 11 septembre).

Les visages sont éteints, et les yeux souvent humides. Fathia, une franco-marocaine, s'est libérée "à la dernière minute" pour se rendre sur place, et elle ne regrette pas d'être venue : "Ça nous a remonté un peu le moral, ça soulage un peu, s'émeut-elle. Quand on est loin, tu imagines le pire mais tu n'y peux rien. Mais le Maroc va se relever, le pays reste debout."

"Fier d'être franco-marocain"

Un peu plus loin, un autre Poitevin retient l'élan de solidarité dans sa ville : "Je suis fier d'être franco-marocain, mon téléphone n'arrête pas de sonner, beaucoup de gens sont prêts à aider" assure cet homme, qui pleure la mort de plusieurs proches. Il souhaite maintenant passer à l'action, en trouvant le moyen d'envoyer de l'aide dans son pays d'origine.

Une volonté partagée par la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, qui a relayé l'appel à la minute de silence. L'élue rappelle que la Ville a choisi d'agir au sein de l'association Citées unies France, "qui rassemble toutes les collectivités françaises engagées à l'international" et dont Poitiers fait partie. Un fonds d'urgence a été mis en place par l'association "pour aider directement les collectivités marocaines qui seront en première ligne de la reconstruction". Léonore Moncond'huy précise aussi que Poitiers "sera là pour accompagner d'autres initiatives qui pourraient émerger [de la part des habitants]", notamment l'envoi de matériel.

Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers, annonce avoir participé à un fond d'urgence pour les collectivités marocaines, avec l'association Citées unies France. © Radio France - Nicolas Piquet

En préambule de la minute de silence, Bouziane Fourka, conseiller municipal et chef d'entreprise à Poitiers, a pris la parole pour annoncer la création d'un collectif local de soutien pour venir en aide au peuple marocain et "gagner en efficacité". L'important, selon lui, est aussi de se préparer à "agir sur le long terme".