Caen : un ex-interprète afghan pour l'armée française s'inquiète pour sa famille, menacée par les talibans

Il y a un an, France Bleu Normandie vous racontait le parcours de Mirzai Allah Mohammad, un ancien interprète afghan pour l'armée française de 2007 à 2012. En 2020, il a obtenu un visa de réfugié et a pu venir en France. Il a été accueilli quelques jours en Normandie chez un ami, puis a vécu à Colombelles et dans un centre d'hébergement. Depuis quatre mois, il habite Caen avec sa femme et ses deux fils de 5 et 2 ans. "Je suis heureux ici, l'école de mes enfants est juste à côté", souffle-t-il, soulagé.

Mirzai Allah Mohammad a gardé des documents et des photos de ses 5 ans de travail aux côtés de l'armée française en Afghanistan. © Radio France - Marie Martirossian

Mais le retour au pouvoir des talibans l'a profondément choqué et lui rappelle de mauvais souvenirs, lui qui a vécu 5 ans sous le régime taliban, de 1996 à 2001 : "On n'avait rien à manger car les talibans bloquaient les routes par lesquelles passait l'approvisionnement en nourriture. Tous les jours, toute ma famille pleurait et priait, ils ont tué mon oncle... j'en fais encore des cauchemars la nuit."

Sa famille en danger en Afghanistan

Mirzai Allah Mohammad se sait en sécurité en France, mais il pense sans arrêt à ses parents et ses frères et sœurs restés en Afghanistan et obligés de se cacher : "Ma famille me dit 'toi tu es en sécurité, mais puisque tu as travaillé pour les Français, nous nous sommes en danger'... ils ont besoin d'aide, il faut qu'ils soient évacués car leurs vies sont en danger."

Les anciens interprètes qui ont travaillé pour les armées étrangères en Afghanistan sont aujourd'hui la cible des talibans, ce qui inquiète particulièrement Mirzai Allah Mohammad. "S'ils ne trouvent pas ces personnes, alors ils s'en prennent à leurs familles, en les kidnappant ou en les tuant." Il a très peu de nouvelles de sa famille : "Ils se cachent mais je ne sais pas où, j'ai très peu de contacts avec eux, mais je m'inquiète car avec les talibans, il n'y a pas de règle ; ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent kidnapper, tuer... J'ai quatre sœurs, et aujourd'hui j'ai peur pour elles."

Il espère plus que tout que la France "va aider ma famille, qu'elle leur donne des visas pour venir ici." Son rêve le plus cher : pouvoir un jour retourner en Afghanistan en paix et retrouver sa famille.