Canal de Suez : le porte-conteneur Ever Given a commencé à bouger

Le porte-conteneurs Ever Given remis à 80% dans la "bonne direction".

Le propriétaire du porte-conteneur géant échoué dans le canal de Suez depuis près d'une semaine a indiqué lundi matin que son navire avait "tourné" et "rétabli à 80% dans la bonne direction" mais qu'il ne flottait toutefois pas encore.

L'Ever Given est coincé depuis mardi en diagonale du canal de Suez reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Au total, près de 400 navires bloqués ne pouvaient plus emprunter cette route maritime parmi les plus fréquentées où transite environ 10% du commerce maritime international. Chaque jour d'immobilisation représente une perte estimée entre six et dix milliards de dollars selon l'assureur Allianz. Les autorités du canal ont affirmé que l'Egypte perdait entre 12 et 14 millions de dollars par jour de fermeture.

130.000 moutons en danger, des meubles Ikea bloqués

Onze navires partis de Roumanie et transportant 130.000 moutons sont aussi affectés. Une ONG s'inquiète du sort du bétail qui pourrait manquer d'eau, parlant d'une situation devenue "critique" indique franceinfo.

La Syrie a indiqué samedi avoir commencé à rationner les carburants, face au retard de livraison d'une cargaison de pétrole. Les cours du pétrole ont connu de brusques hausses depuis le début de l'incident. Mais ces tensions devraient être limitées. Seul 8% du pétrole transporté par voie maritime passe par le canal de suez contre 40% dans les années 80 explique Yves Romestan, professeur d'économie à l'IEA (Institut européen des affaires) joint par le Parisien/Aujourd'hui en France.

Le quotidien précise encore qu'Ikea a des centaines de conteneur bloqués dont 110 sur l'Ever Given.

Pas de pénurie de papier toilettes

Dans une interview accordée à l’agence Bloomberg, Walter Schalka, président de la société brésilienne Suzano Papel e Celulose, la productrice mondiale de pâte à papier, matière première pour créer le papier hygiénique s’inquiète des conséquences de ce blocage dans le canal de Suez.

Mais cette pénurie n’a pas lieu d’être selon la société Essity. "On ne voit aucune raison de s'inquiéter à ce jour car il y a à la fois suffisamment de stocks de produit fini mais aussi de matière première. Nous avons pris les devants" explique le premier fabricant de papier hygiénique en France (Lotus, Okay, Tena..) contacté par actu.fr.