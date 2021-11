Son équipage n'est plus payé : un cargo algérien immobilisé Brest

C'est une escale de routine qui pourrait bien durer. Le cargo Saoura, sous pavillon algérien, est immobilisé depuis la fin de semaine dernière au troisième éperon du port de commerce de Brest. L'ordre a été donné par le Centre de sécurité des navires, un service de la direction des Affaires maritimes suite à un contrôle mené vendredi 29 octobre.

Conditions de vie inacceptables

A bord, les 22 membres d'équipage ne sont plus payés depuis le mois d'août. L'inspection du navire a également mis en évidence une série de défaillances techniques (panne de la station INMARSAR C, du système de jaugeage et du système LRIT, qui permet l'identification et le suivi des navires à grande distance). Enfin, les conditions de vie sont "inacceptables avec des sanitaires qui fonctionnent mal, des évacuations qui ne fonctionnent pas..." note Laure Tallonneau, inspectrice pour la fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Les cabines sont également dans un état déplorable, avec un manque de linge de lits.

Une situation scandaleuse

ECOUTEZ Jean-Paul Hellequin, le président de l'association Mor Glaz Copier

Attendu pour charger à Anvers (Belgique) avant de rallier le Canada, le cargo affrété par la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) n'est pas autorité à reprendre la mer tant que tous les problèmes ne seront pas réglés. Président de l'association Mor Glaz, qui défend la mer et les marins, Jean-Paul Hellequin s'en félicite mais redoute que des pressions diplomatiques ne débouchent sur "des petits arrangements. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons que le contrat de travail de ces marins soit respecté."

D'autant que le cas du Saoura est loin d'être isolé : sur les sept navires de la CNAN, quatre sont actuellement bloqués dans des ports européens, dont l'un est à quai à Anvers depuis 9 semaines.