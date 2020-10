Caricatures de Mahomet: des pays musulmans appellent au boycott des produits français

Jeudi, lors de l'hommage au professeur Samuel Paty, Emmanuel Macron a promis de ne pas "renoncer aux caricatures" du Prophète Mahomet, interdites dans la religion musulmane. Après les déclarations du président de la République, les appels au boycott de produits français sont de plus en plus nombreux dans plusieurs pays du Moyen-Orient. C'est le cas notamment en Turquie, en Iran, au Qatar ou encore au Koweït. Des fromages, confitures et cosmétiques ont été retirés des rayons des magasins.

Une soixantaine de sociétés coopératives, qui sont de grands distributeurs au Koweït, ont annoncé un boycott des produits français. Un hashtag #boycottfranceproducts a vu le jour sur les réseaux sociaux.

Quelque 430 agences de voyages du Koweït ont aussi suspendu les réservations de vols vers la France, indique le chef de la Fédération des agences de voyages koweïtiennes.