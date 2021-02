Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant

"Nous pouvons confirmer qu'Archie" le premier fils du duc et de la duchesse de Sussex, né en mai 2019, "va être grand frère", a déclaré dimanche le porte-parole du couple. "Le duc et la duchesse de Sussex sont fous de joie d'attendre leur deuxième enfant", a-t-il ajouté. Le photographe Misan Harriman, présenté comme un ami de longue date du prince Harry et de Meghan Markle par les médias britanniques, a tweeté une photo en noir et blanc les montrant tout sourire assis au pied d'un arbre, Meghan posant sa main sur son ventre rond. "Meg, j'étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d'amour qui commençait, et mon amie, je suis honorée de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle !", a-t-il tweeté.

La famille royale "ravie"

La reine Elizabeth II et son époux le prince Philip, dont Harry est le petit-fils, son père le prince Charles et "toute la famille" royale sont "ravis et leur adressent leur meilleurs vœux de bonheur", selon un porte-parole de Buckingham palace.

Le prince Harry, 36 ans, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020. L'ex-actrice américaine et le fils de Diana, morte pourchassée par des paparazzis en 1997 à Paris, se sont depuis installés en Californie. Leur deuxième enfant occupera le huitième rang dans l'ordre de succession au trône britannique mais sera le premier à naître en dehors du Royaume-Uni.

Déjà il y a quelques jours, la famille royale britannique s'est agrandie avec la naissance du fils de la princesse Eugénie, petite-fille de la reine Elizabeth II. Il s'agit du neuvième arrière-petit-enfant de la souveraine.