Catalogne : 150 personnes sont officiellement destituées ce samedi matin

Après la déclaration d'indépendance de la Catalogne vendredi, Madrid prend les premières mesures de destitution et les publie ce samedi matin au Journal officiel, en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole.

Vendredi, après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a destitué le président catalan Carles Puigdemont et son exécutif ainsi que le directeur administratif de la police régionale. Les premières mesures de destitution sont publiées au Journal officiel ce samedi matin.

Au total, 150 personnes sont officiellement destituées de leurs postes administratifs et institutionnels. Carles Puigdemont, le président séparatiste catalan, ses ministres et le chef opérationnel de la police catalane Josep Lluis Trapero sont concernés. Ils n'ont plus le droit d'accéder à leurs bureaux, sous peine d'être accusées d'usurpation de fonctions.

à lire aussi Catalogne : Mariano Rajoy destitue le gouvernement catalan et convoque de nouvelles élections régionales