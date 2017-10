Catalogne : des Espagnols manifestent à Paris pour l'unité du pays

Alors que l'indépendance de la Catalogne pourrait être prononcée ce lundi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté à Barcelone pour défendre l'unité du pays. A Paris, une centaine d'Espagnols se sont également rassemblées ce dimanche devant l'ambassade d'Espagne du 16e arrondissement.

Si 350 000 personnes ont manifesté à Barcelone ce dimanche pour dire "non" à l'indépendance de la Catalogne, à Paris, les Espagnols étaient également mobilisés. Une centaine de personnes se sont réunies devant l'ambassade d'Espagne dans le 16e arrondissement de la capitale pour scander des slogans d'unité comme "l'Espagne unie jamais ne sera vaincue". L'ambassadeur d'Espagne en France est même sorti quelques minutes aux côtés des manifestants.

Alexandra est une madrilène installée à Paris, elle suit tous les jours la situation de son pays à la télévision et cela lui fait mal au coeur.

"C'est triste et difficile d'être loin, on a envie d'être là-bas, mais on est content qu'il y ait un petit mouvement qui se soit organisé ici." (Alexandra)

Sentiment partagé par Jaume, ce catalan est opposé à l'Indépendance et essaie de convaincre en ce moment ses camarades de fac.

"Il faut que les gens comprennent en France qu'il y a en Catalogne une majorité des gens qui sont contre."

Jaume et de nombreux espagnols réclament des discussions entre Madrid et la Catalogne mais pour Chantal, catalane et militante de l'Indépendance, c'est trop tard.

" Ca fait des années et des années que l'on dit "il faut qu'on parle", le jour où vous dites "je divorce" on peut pas vous dire "non en fait on pourrait en parler pour essayer d'arranger la situation".

Chantal demande au gouvernement espagnol d'organiser cette fois un référendum légal en Catalogne.