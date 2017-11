Catalogne : l'Espagne lance un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont

La justice espagnole a lancé, ce vendredi, un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont et quatre de ses ministres se trouvant en Belgique, qui ont refusé de se rendre à la justice. Carles Puigdemont a réaffirmé sa volonté d'être candidat aux élections.

La justice espagnole a lancé vendredi un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont et quatre de ses "ministres" repliés en Belgique, qui ont refusé de comparaître devant elle.

à lire aussi Mandat d'arrêt européen demandé contre Carles Puigdemont, huit conseillers catalans en prison

Un mandat d'arrêt pour "rébellion, sédition, détournement de fonds et désobéissance"

Une juge d'instruction a lancé le mandat contre chacun des cinq membres du gouvernement destitué, pour "rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité", a annoncé dans un communiqué le tribunal qui a déjà incarcéré jeudi huit autres membres de l'ancien exécutif indépendantiste.

Le mandat d'arrêt envoyé en Belgique, où se trouvent Puigdemont et ses ministres

Dans son ordonnance, publiée par le tribunal, la juge rejette la demande formulée par les avocats de M. Puigdemont et ses ministres de déposer par vidéo-conférence devant les autorités belges, expliquant qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées par la loi. De plus "ils ne donnent même pas un domicile en Belgique pour réaliser une vidéo-conférence", souligne la juge. Le mandat d'arrêt européen a été envoyé au parquet fédéral belge, puisque les cinq fugitifs "semblent s'y trouver", a expliqué le tribunal. Mais la juge a en même temps lancé un mandat d'arrêt national et international, adressé à la police nationale, la Garde civile et Interpol. Le parquet fédéral belge a confirmé la réception du mandat d'arrêt. "On va l'étudier, puis il sera donné à un juge d'instruction", a expliqué un porte-parole du parquet fédéral, Eric Van der Sijpt.

Puigdemont "disposé à être candidat" aux élections du 21 décembre

Carles Puigdemont s'est dit, depuis Bruxelles "disposé à être candidat" aux élections du 21 décembre en Espagne, même s'il doit faire campagne depuis l'étranger, dans un entretien à la télévision belge. "Je suis disposé à être candidat", a-t-il déclaré, en français, à la RTBF lors d'une interview enregistrée et diffusée au journal télévisé, arguant que la campagne pouvait être menée de n'importe où dans le monde.