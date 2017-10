Catalogne : l'UE appelle l'Espagne à l'unité, mais refuse toujours d'arbitrer

A la veille d'un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement espagnol, qui pourrait déclencher la procédure de suspension de l'autonomie de la Catalogne, l'UE dit son inquiétude, mais écarte toute idée de jouer un rôle de médiateur, appelle à l'unité... et réaffirme son soutien à Madrid.

"On ne va pas vous cacher que la situation est préoccupante. Mais il n'y a pas de place, pas d'espace pour une médiation, une initiative ou une action internationales", a souligné le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors du sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles, soutenant ainsi fortement la position de Madrid.

Et pendant ce temps le bras de fer se durcit entre deux intransigeants qui, tout en faisant mine d'ouvrir la voie à l'apaisement, se montrent d'autant plus fermes dans leurs ultimatums. "Si le gouvernement persiste à empêcher le dialogue et poursuivre la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder au vote d'une déclaration formelle d'indépendance", a écrit jeudi le président catalan Carles Puigdemont. Madrid y a immédiatement vu une menace et a promis de "prendre toutes les mesures pour restaurer au plus vite la légalité et l'ordre constitutionnel", convoquant un conseil des ministres extraordinaire samedi pour lancer la procédure de suspension de l'autonomie de la Catalogne.

Dans l'intervalle le chef du gouvernement espagnol est allé chercher le soutien de ses homologues européens

Autant Mariano Rajoy avait renoncé à se rendre au dernier sommet européen, deux jours avant le référendum d'indépendance, cette fois-ci, il a tenu à rejoindre les autres dirigeants européens à Bruxelles et avant même sa rencontre avec Emmanuel Macron le président français et la chancelière allemande Angela Merkel ont affiché leur soutien au gouvernement espagnol, leur volonté que des solutions puissent être trouvées sur la base de la Constitution espagnole. Puis l'ensemble des dirigeants a envoyé un message d'unité. Malgré les protestations de Madrid, les dirigeants belges et luxembourgeois ont préféré insister sur un appel au dialogue et sur la condamnation de la violence. Lorsqu'il y a une crise politique il faut appeler au dialogue politique a insisté Charles Michel, le premier ministre belge.

La Belgique pourrait justement servir de modèle dans cette crise

Parce qu'elle a réussi au terme de nombreuses réformes législatives et constitutionnelles, et sans aucune violence, à accorder plus d'autonomie aux Flamands et même à faire entrer leurs nationalistes au gouvernement. Le fédéralisme à l'allemande peut également être une source d'inspiration; le modèle écossais, basque, corse ou italien. A condition évidemment que le président catalan renonce à proclamer l'indépendance, accepte d'organiser des élections régionales et que Madrid ne ne prenne pas le contrôle de la Catalogne, de ses organes politiques, administratifs, de sa police, et accepte finalement tout de même une médiation internationale pour permettre aux deux parties de sortir de cette crise par le haut.

