Catalogne : la France "soutient" Madrid

Pour la première fois ces dernières semaines, Paris prend clairement position sur le dossier catalan ce mercredi matin, par la voie de deux membres du gouvernement.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais au moins c'est clair. Alors que la France était restée silencieuse ces dernières semaines, en pleine crise catalane, Paris a pris officiellement position ce matin.

"Je ne suis pas sûr que le référendum en Catalogne soit la bonne solution aujourd'hui" a ainsi déclaré sur BFMTV Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.

Nathalie Loiseau est allé dans le même sens ce mercredi matin sur France Inter : "nous sommes favorables à l'unité de l'Espagne et nous soutenons notre partenaire et voisin espagnol", a déclaré la ministre des Affaires européennes. "Ce référendum est contraire à la Constitution espagnole, cela a été dit et répété", a ajouté la ministre sur un ton catégorique.