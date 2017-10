Catalogne : les critiques de François de Rugy contre Mariano Rajoy

Le président de l'Assemblée nationale et député de Loire-Atlantique François de Rugy souhaite que le dialogue l'emporte dans le conflit entre le gouvernement espagnol et la Catalogne. Il plaide pour une médiation européenne et accuse Mariano Rajoy de jouer "la politique de la tension".

Alors que le président catalan Carles Puigdemont laisse entendre qu'il est prêt à déclarer l'indépendance de sa région, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, appelle à l'apaisement dans le conflit qui oppose le gouvernement autonome de Catalogne au gouvernement espagnol. Dans une interview accordée à France Bleu Loire Océan lundi matin, le député de Loire-Atlantique a souhaité que "l'on retrouve les voix du dialogue" et il a plaidé pour une médiation européenne à condition bien sûr que les deux parties en fassent la demande.

Mariano Rajoy accusé de jouer "la politique de la tension"

François de Rugy considère que "les situations de tension extrême dans lesquelles nous sommes arrivés en Espagne sont inquiétantes". Il rappelle au passage qu'il y a quelques années, un autre chef du gouvernement espagnol, José-Luis Rodriguez Zapatero, avait réussi, lui, à trouver un compromis avec cette riche région du nord-est de l'Espagne qui produit près de 20% de la richesse nationale.

Aujourd'hui, c'est une toute autre situation que constate le président de l'Assemblée nationale, il estime que l'actuel chef du gouvernement espagnol "Mariano Rajoy joue la politique de la tension". Il lui reproche d'être "sur une ligne de nationalisme espagnol, très fermé à toute évolution institutionnelle".