Montpellier, France

Alors que les journaux italiens égrainent déjà les noms des morts, le Quai d'Orsay confirme sur son site ce matin "la présence de trois ressortissants français parmi les victimes de la catastrophe de Gênes" et adresse ses condoléances aux familles. Trois Français dont les noms circulent sur internet : Mélissa A., Nathan G. et Nemati A., âgés de 20 à 22 ans, présents sur le viaduc lorsqu'il s'est effondré mardi vers 11h50, raconte le quotidien régional italien Il Secolo XIX. Ils seraient partis de Montpellier et allaient en Sardaigne pour un Teknival. Le petit groupe devait prendre un ferry en fin de journée.

Identifiés grâce à une boucle d'oreille et un bracelet

La Stampa, journal italien de référence, fait le même récit. Dans un article, qui recense les identités de chaque personne identifiée, le quotidien indique : "Trois citoyens français font partie des victimes. Partis de Montpellier, ils allaient prendre un bateau pour la Sardaigne. Ils ont été identifiés grâce à une boucle d'oreille et un bracelet. Ils s'appellent Nathan G., Melissa A. et Nemati A. Ils devaient se rendre à un festival de musique électronique et ils avaient cherché des compagnons de voyages sur Facebook."

"Départ le 13, retour le 23 au maximum"

Ces informations correspondent aux messages trouvés sur leurs comptes Facebook. Melissa, par exemple, lance un appel le 2 août car elle cherche un deuxième conducteur pour seconder sa copine Axelle au volant. Message semblable sur le mur de son petit ami Nathan où il écrit il y a 10 jours : "Suite à un désistement cherche un second conducteur pour Tekos, Italie, départ le 13 au matin retour le 23 au maximum." Le départ a visiblement été décalé d'un jour.

Un numéro d'urgence

Leur point de rendez-vous : Montpellier. Mais deux arrivaient, semble-t-il, de Toulouse. Les préfectures de l'Hérault et de Haute-Garonne ne confirment rien et renvoient vers le Quai d'Orsay où une cellule de crise est activée. Le centre de crise est joignable au numéro suivant : 01.53.59.11.00.