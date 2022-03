Ce Breton est parti chercher sa compagne ukrainienne à la frontière polonaise

Ils sont tous les deux divorcés, tous les deux avec deux enfants. Lui à Missiriac, elle à Lviv, la grande ville de l’ouest ukrainien. Leur amour à distance se conjuguait depuis quatre ans au gré des voyages "et des billets d’avion pas trop chers pour se retrouver". Alors jeudi 24 février, quelques heures ont suffi après l’entrée des troupes russes en Ukraine pour que la décision soit prise. "Mon employeur, l’Alliance française, m’a conseillé de partir, dit Nataliia de sa voix douce, avec un français hésitant. J’ai lu une information qui disait qu’à la frontière il y avait déjà beaucoup de voitures alors j’ai décidé de ne pas attendre."

Elle prend ses deux enfants "avec juste un petit sac à dos" et laisse derrière elle sa mère âgée de 70 ans "qui refuse de partir", sa sœur, son appartement, son chat et ses amis.

2.300 km de route

Christophe n’attend pas plus et saute dans sa vieille BMW. "Par chance, je ne travaillais pas ce week-end là, j’ai pas trop réfléchi, j’ai roulé, roulé. J’ai dormi une heure et demi en Allemagne et je suis reparti direction la frontière ukraino-polonaise". Il a juste pris le temps d’emporter deux jerricans qui lui seront bien utiles. "Aux abords de la frontière, les stations étaient toutes prises d’assaut ou fermées."

13 km à pied dans le froid

Nataliia s’est fait déposer à quelques kilomètres de la frontière côté ukrainien. "On a marché dans le froid sur 13 km avec les enfants. Je portais par moment un des enfants d’une autre femme sur mes épaules. Ça a duré trois heures de nuit, et puis on a attendu toute la journée pour passer la frontière." Le soulagement vient vendredi en fin d’après-midi. Nataliia et ses deux enfants de 19 et 11 ans sont vite pris en charge par des bénévoles polonais.

"Quand elle m’a dit via Messenger qu’elle avait réussi à passer, j’étais soulagé, raconte Christophe. Elle m’a rappelé peu de temps après pour me dire qu’elle avait trouvé un hôtel dans une ville pas très loin de la frontière. Je me suis dit tout le monde est en sécurité, tout va bien, je suis arrivé fatigué, mais serein."

Je suis un peu perdue

Le voyage retour est plus simple : "On s’est arrêté dormir chez des amis au Luxembourg qui nous ont donné des vêtements et des affaires". Depuis dimanche, c’est une nouvelle vie qui s’organise. "Je suis un peu perdue mais avec le temps, ça va aller", dit Nataliia.

Plus compliqué pour ses deux enfants qui ne parlent pas français, "je leur traduis beaucoup de choses" et qui découvrent la vie d’un petit bourg de 1.000 habitants. "La fille de Nataliia en arrivant m’a demandé où étaient les magasins à Missiriac ? Il n’y en a pas !". Tous sont pour l’instant considérés comme des touristes grâce à leur passeport ukrainien. Nataliia espère rapidement un statut qui lui permette de travailler et de scolariser ses enfants.