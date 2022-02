"Ce pays, c'est l'histoire de ma vie" : deux jeunes ukrainiens réfugiés en Berry témoignent

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022, la Russie a lancé une importante opération militaire en Ukraine. Les bombardements ont touché de nombreuses villes du pays dont la capitale, Kiev. Ce jeudi soir, l'Ukraine affirme que la Russie a pris le contrôle du site de l'ancienne centrale nucléaire, Tchernobyl. Dans le Berry, plusieurs Ukrainiens ont été accueillis et se sont réfugiés ces dernières années. C'est le cas de Dmitro et Rodion, installés dans le Cher. Ces deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années sont inquiets pour leurs familles et leurs amis restés sur place.

Depuis ce jeudi matin, Dmitro Psybulskyi a les yeux rivés sur son portable. Il suit au fur et à mesure l'évolution de la situation dans son pays : "mes proches m'envoient des vidéos via les réseaux sociaux où on voit des tanks, des avions de chasse, des bombardements" décrit le jeune homme, "j'ai été choqué, c'est inhumain ce qu'il se passe" confie Dmitro. Il est arrivé dans le Cher, il y a cinq ans. Auparavant il vivait à Chenivsti, une ville située à l'Ouest du pays et même là, les forces russes ont frappé : "j'ai des amis qui ont entendu à 5 heures du matin des bombardements qui ont réveillé toute la ville. Il y a eu des coupures d'électricité, des fenêtres qui ont sauté alors que les bombardements étaient à plus de 100 km, cela montre que c'était des bombardements de grande ampleur". Dmitro en est sûr, ses amis restés sur place "vont partir à la guerre, ils ont tous plus de 18 ans ".

Inquiétude partagée par Rodion Krotov pour ses amis mais aussi une partie de sa famille restée en Ukraine, notamment ses grands-parents. Cet étudiant de 20 ans est originaire de Marioupol, une ville de l'Est du pays, proche de la mer d'Azov. Il est arrivé avec ses parents et sa petite soeur, en 2015, à Bourges. Ce jeudi matin, avec son père, ils se sont interrogés : "quand on a vu les nouvelles on était à deux doigts de partir à la guerre ! Ca frappe le mental, ce pays c'est l'histoire de ma vie. Je me disais que je ne peux pas rester là, en sécurité à attendre alors que les autres risquent leur vie". Finalement Rodion a décidé de rester et d'aider à distance, depuis la France, notamment avec des associations qui envoient des vivres en Ukraine.

L'état de l'avancée Russe en Ukraine ce jeudi 24 février 2022 à 18h30. © Visactu

En France, un rassemblement a eu lieu à Paris d'autres sont prévus à Nice mais aussi à Caen. Chez nous dans le Berry, un rassemblement de soutien aux Ukrainiens aura lieu samedi à Châteauroux. Le rendez-vous est fixé à 11 heures rue Jean Jacques Rousseau.