Ce qu'il faut savoir sur la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan

Moins de trois mois après le début de la guerre en Ukraine, la Finlande et la Suède vont demander leur adhésion à l'Otan. Un élargissement de l'alliance qui serait historique. Pourquoi cette candidature ? Helsinki et Stockholm risquent-elles des représailles ?

Devant l'hôtel de ville Helsinki, on peut voir flotter le drapeaux finlandais et ukrainien.

Après la Finlande dimanche, c'est au tour de la Suède d'avoir annoncé lundi candidater officiellement à l'Otan. Cette demande d'adhésion simultanée des deux pays, conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine marque un tournant historique en Europe.

Pourquoi c'est historique

La neutralité puis le non-alignement militaire dont ces deux pays s'apprêtent à tourner la page sont vieux de plus de 75 ans en Finlande et remontent au XIXe siècle pour la Suède. Un peu d'histoire.

En Finlande, le spectre de la Guerre d'Hiver avec l'Armée rouge

La Finlande, cédée par la Suède à la Russie en 1809, proclame son indépendance de la Russie lors de la révolution bolchévique de 1917. Mais l'Union soviétique, en 1939, envahit le pays nordique. C'est la Guerre d'Hiver, dont la guerre en Ukraine réveille aujourd'hui les douloureux souvenirs.

A l'époque, comme en Ukraine aujourd'hui, la petite armée finlandaise oppose une résistance féroce, causant de lourdes pertes à l'Armée rouge. Le pays résiste vaillamment pendant trois mois, avant une trêve, puis une reprise des combats en 1941. Trois ans plus tard, la Finlande est contrainte à un armistice et doit céder une vaste portion de son territoire à la Russie. Le traité prévoit que la Finlande reste en dehors de la coopération militaire occidentale, une forme de neutralité forcée restée dans l'histoire sous le nom de "finlandisation".

A la fin de la Guerre froide, après la chute de l'Union soviétique, la Finlande rompt avec cette neutralité en adhérant à l'Union européenne, en 1995, puis au Partenariat pour la paix de l'Otan. Mais elle reste officiellement militairement non-alignée.

En Suède, la paix depuis 1814

La Suède, elle, a maintenu pendant près de deux siècles une politique officielle de neutralité, héritée de la fin des guerres napoléoniennes, et ce même durant les deux guerres mondiales. La fin de cette neutralité serait donc historique. Si Stockholm a participé à des missions militaires en Afghanistan, ou plus récemment au Mali, elle n'a pas été en guerre depuis un conflit en 1814 avec la Norvège. Dans les années 1990, sa politique de neutralité est amendée en un non-alignement militaire.

Tout en restant en dehors de l'Otan, les deux pays ont cependant tissé des liens étroits avec l'Alliance Atlantique, qui les considère désormais comme les deux Etats non-membres les plus proches. Les deux pays ont ainsi participé à des missions menées par l'Otan dans les Balkans, en Afghanistan et en Irak, ainsi qu'à de nombreux exercices conjoints.

Pourquoi la Suède et la Finlande veulent entrer dans l'Otan ?

1.300 kilomètres de frontière commune avec la Russie

Pendant des décennies, la plupart des Suédois et des Finlandais sont restés attachés à cette longue politique de non-alignement militaire. Mais l'invasion de l'Ukraine le 24 février a marqué un tournant, notamment pour la Finlande qui partage une frontière de près de 1.300 kilomètres avec la Russie.

Depuis le début du conflit il y a près de trois mois, la question de savoir si Vladimir Poutine s'arrêterait à l'Ukraine a été soulevée à plusieurs reprises. Dès le 25 février, Moscou avait d'ailleurs menacé la Finlande de "sérieuses répercussions militaires et politiques" si le pays venait à adhérer à l'Otan.

La Suède ne veut pas être isolée

Avec une Finlande première à prendre l'initiative, la Suède est soucieuse de ne pas se retrouver seul pays de la mer Baltique à ne pas être membre de l'alliance, la Norvège et le Danemark faisant partie des membres ayant fondé l'Otan en 1949, les pays Baltes ou encore la Pologne y ayant adhéré par la suite.

"Il n'y a peut-être pas le même sentiment d'urgence" qu'en Finlande, reconnaît Robert Dalsjö, chercheur à l'Agence suédoise de recherche pour la défense. "Mais les dirigeants suédois ont réalisé qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix. Une fois que la Finlande y va, il faut faire pareil", a-t-il analysé, interrogé par l'AFP. Une candidature commune avec la Finlande serait ce qu'il y a de "mieux" pour la Suède et sa sécurité, a confirmé dimanche soir la Première ministre suédoise Magdalena Andersson.

L'opinion publique a changé d'avis

De nombreux Finlandais et Suédois s'inquiètent désormais des intentions de la Russie. Alors que le soutien à une intégration tournait autour de 20 à 30% depuis 20 ans, les derniers sondages suggèrent aujourd'hui que plus de 70% des Finlandais et 50% des Suédois soutiennent une adhésion. Dans les deux pays, de nombreux partis ont été ou sont en train de changer de position sur la question.

Les menaces russes

Samedi encore, alors que le président finlandais a appelé son homologue russe pour l'informer de la demande d'adhésion imminente de son pays, le président russe lui a signifié qu'adhérer à l'Otan "serait une erreur". Vladimir Poutine a assuré qu'il "n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande". Promesse dont il est permis de se méfier, compte tenu des discours passés que Moscou avait eu à l'égard de l'Ukraine, avant de l'envahir. A la différence près, évidemment, que la Suède et la Finlande font toute deux partie de l'Union européenne. Ce qui ne semble plus être suffisant pour rassurer les deux pays.

A la suite de l'annonce d'une candidature simultanée à l'Otan, Vladimir Poutine a estimé lundi qu'il ne s'agissait pas d'une "menace" en soir, mais que la Russie réagirait à des déploiements militaires. "Le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse", a-t-il dit lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin.

Solidarité entre les membres en cas d'agression

Or, si la Finlande et la Suède ont annoncé d'importants investissements militaires depuis le début de la guerre en Ukraine, leurs armées respectives restent limitées. Adhérer à l'Otan leur permettrait d'accéder au fameux article 5 de solidarité entre les membres en cas d'agression, garantissant qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous ses membres.

La Finlande et la Suède risquent-elles des représailles ?

Helsinki anticipe en effet des mesures de représailles russes en cas d'adhésion à l'Otan. Pour autant, elle ne croit pas à une opération militaire. "Après mon appel avec Poutine (samedi), je le pense d'autant plus", a affirmé le président finlandais Sauli Niinistö, indiquant que la conversation n'avait donné lieu à aucune "menace".

Malgré tout, jeudi dernier, le Kremlin a menacé de riposter avec des représailles "militaro-techniques", sans préciser lesquelles. S'agirait-il du même genre de représailles qu'en Ukraine ? "Je ne pense pas que militaro-technique se rapporte au cas ukrainien. Justement, c'est une manière de faire la différence et d'expliquer que s'il y a une riposte, elle ne sera pas offensive comme dans le cas de l'Ukraine", analyse Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po et spécialiste des relations internationales, au micro de franceinfo.

Lui imagine plutôt "toute une série de tracas, de provocations, peut-être de violations de l'espace aérien, d'incidents frontaliers. Et sur le plan technique, on pense à ce que l'on voit déjà, c'est-à-dire le refus de livrer l'électricité dont la Finlande a besoin". Dans la nuit de vendredi à samedi, l'exportation d'électricité à la Finlande - environ 10% de la consommation du pays nordique - a en effet été suspendue. Officiellement, pour des impayés.

Moscou redoute notamment l'installation de bases de l'Alliance sur la Finlande, avec laquelle la Russie partage donc cette longue frontière commune. Samedi, juste avant l'annonce de la Finlande, le vice-ministre des Affaires étrangères russe Alexandre Grouchko a affirmé que Moscou prendrait des mesures si l'Otan déployait des forces et des dispositifs nucléaires près de sa frontière. En d'autres termes, la réponse de la Russie dépendra de la proximité des moyens militaires de l'alliance avec la Russie et des infrastructures qu'elle déploiera.

Du grain à moudre pour la propagande de Vladimir Poutine ?

La demande d'adhésion de la Finlande à l'Otan "donne un argument en or" à la "propagande de monsieur Poutine", analyse aussi Bertrand Badie.

Cette adhésion serait selon lui "un facteur de complications beaucoup plus que de solutions, parce que la Finlande est déjà protégée en tant que membre de l'Union européenne. On voit mal Russie s'attaquer directement à un membre de l'Union européenne. La Suède et la Finlande ont également quantité d'accords, de partenariats, avec l'Otan. Donc sur le plan de la sécurité, on est d'avantage dans le symbole et l'affirmation que dans le travail de fond (…) L'adhésion de la Finlande à l'Otan, et éventuellement celle de la Suède, va nourrir la propagande de M. Poutine. Il essaie d'expliquer une agression insensée, en disant que la Russie se sent menacée, encerclée par l'Otan".

A rebrousse-poil de l'avis du secrétaire général de l'alliance, Jens Stoltenberg, selon lequel une entrée dans l'Otan des deux pays nordiques serait la preuve qu'"une agression" comme l'invasion de l'Ukraine "ne paie pas", en ne faisant que renforcer l'Otan, ou encore de la ministre canadienne des Affaires étrangères Melanie Joly qui "pense que le président Vladimir Poutine doit se regarder dans le miroir" et qu'il "récolte ce qu'il sème", le professeur émérite à Sciences Po et spécialiste des relations internationales estime au contraire "que M. Poutine doit fêter cet argument qui lui est offert".

Comment fait-on pour adhérer à l'Otan ?

L'adhésion à l'Otan impose au pays candidat un véritable examen d'entrée au cours duquel il doit convaincre chacun des 30 membres de l'Alliance de son apport pour la sécurité collective et de sa capacité à répondre aux obligations imposées par le club. Le processus est codifié : une fois la décision prise par un pays tiers d'adhérer, les membres de l'Otan doivent accepter à l'unanimité de l'inviter à les rejoindre.

L'invitation des membres lance les pourparlers d'adhésion : deux réunions ont lieu au siège de l'organisation à Bruxelles, où le postulant doit convaincre les représentants des pays et les experts de l'Alliance de sa capacité à accepter "les obligations et engagements politiques, juridiques et militaires découlant du Traité de Washington et de l'Etude (de 1995) sur l'élargissement de l'Otan".

Les entretiens au siège de l'Otan permettent de débattre des questions juridiques, des ressources, de la sécurité, de la protection des informations classifiées et de la contribution au budget commun, basée sur la taille de l'économie du pays par rapport à celle des autres membres de l'Alliance. Le pays candidat doit s'engager à accomplir les réformes nécessaires et doit ensuite adresser "une lettre d'intention" au secrétaire général de l'Otan, avec "un calendrier d'exécution des réformes".

L'étape finale est la ratification du protocole d'adhésion par chacun des Etats membres de l'Otan. Ces derniers transmettent ensuite leur acceptation du nouveau membre aux Etats-Unis, dépositaires du Traité de l'Atlantique Nord.

Le processus a pris une année pour le 30e membre, la Macédoine du Nord. Or seuls les membres de l'Otan bénéficient du célèbre article 5 de protection mutuelle, pas les candidats. Mais face au risque de représailles russes, l'Otan s'est dit prête à renforcer les "garanties de sécurité" de la Finlande et de la Suède avant leur adhésion, notamment en renforçant la présence de l'Organisation dans ces pays, et leur a promis un processus d'adhésion "rapide". Membres de l'Union européenne, les deux pays bénéficient en revanche d'une clause d'assistance mutuelle pour la période du processus de ratification de leur adhésion à l'Otan.

Pourquoi ce ne sera pas si simple d'y adhérer

Les négociations d'adhésion nécessitent donc une unanimité des 30 membres actuels. Et si la plupart des pays de l'Otan ont apporté leur soutien à une adhésion, la Turquie menace de faire blocage.

Ankara reproche à Helsinki, et encore plus à Stockholm, une trop grande mansuétude vis-à-vis du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, pourtant sur la liste de l'UE des organisations terroristes. Si dimanche, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu s'est montré conciliant avec la Finlande, il a critiqué les "déclarations provocantes" de la Suède, lors de discussions à Berlin. "Les déclarations de la ministre des Affaires étrangères de Suède ne sont malheureusement pas constructives", a affirmé M. Cavusoglu, qui a en revanche qualifié la Finlande de "très respectueuse" face aux "inquiétudes" d'Ankara. "Mais nous ne voyons pas la même chose chez la Suède", a-t-il insisté.

A Helsinki, le président Niinistö s'est lui dit "prêt à avoir une nouvelle discussion avec le président (turc) Erdogan sur les problèmes qu'il a soulevés".

Malgré tout, les pays membres de l'Otan sont "sur la bonne voie" pour trouver un consensus, a jugé le chef de la diplomatie croate, Berlin assurant même que leur adhésion pourrait intervenir "très rapidement". Et le chef de la diplomatie luxembourgeoise Jean Asselborn a également jugé, avec un peu de pudeur, que si la Turquie était "parfois un partenaire difficile", les "signaux" n'étaient "pas mauvais".