Ce que l'on sait des deux explosions qui ont ravagé la ville de Beyrouth

Que s'est-il passé?

Deux énormes explosions se sont produites dans le port de Beyrouth mardi et provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville "sinistrée". Les vitres ont explosé et les immeubles ont tremblé à des kilomètres à la ronde. Le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 km. Les dégâts sont considérables. L'institut américain de géophysique a précisé que ses capteurs avaient enregistré l'explosion comme un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter.

Le Premier ministre Hassan Diab a affirmé que ces déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium.

Qu'est ce que le nitrate d’ammonium?

Le nitrate d'ammonium est une substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs. C'est notamment ce qui avait provoqué la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant que les explosions étaient peut-être dues à des "matières explosives confisquées depuis des années" et stockées dans le port.

Le bilan

Au moins 73 morts et 3700 blessés : c'est le dernier bilan provisoire de la double explosion qui a ravagé Beyrouth. Un bilan qui va sans doute s'alourdir ce mercredi matin après une nuit de recherches dans les décombres. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés ; le gouvernement demande à ceux qui le peuvent d'aller se faire soigner en dehors de la capitale.

Des Casques bleus ont été grièvement blessés, ils se trouvaient à bord d'un navire amarré dans le port. Un navire arrimé face au port a pris feu, mais il n'était pas possible de déterminer s'il y avait à son bord des passagers. Des membres du personnel de l'ambassade d'Allemagne ont aussi été blessés.

L'aide de la France

La France va envoyer un détachement de la sécurité civile et "plusieurs tonnes de matériel sanitaire" a annoncé le président Emmanuel Macron sur Twitter. "Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée", précise le chef de l'Etat.