"Ce retour des talibans a été plus rapide que prévu" explique Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort et vice président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, et vice président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées était invité ce mercredi 18 août sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Il a répondu à nos questions sur le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan.

- Les talibans avaient été chassés du pouvoir en 2001, chassés par une coalition internationale menée par les Etats-Unis. Ils sont donc revenu en force. Comment vous expliquez vous cette progression fulgurante ?

- Malheureusement, la montée des Talibans était prévisible et a même été accompagnée parce que les Américains négocient malheureusement depuis février 2020, sous la houlette de Trump avec les talibans en direct, en passant outre le gouvernement officiel. Ce retour, il était malheureusement prévisible et il a été plus rapide que prévu.

- Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, s'est exprimé lundi soir. Quel est votre ressenti après cette allocution et votre ressenti sur la position de la France ?

- J'ai ressenti beaucoup de tristesse quand j'ai vu, comme tout le monde vu ces images de ces milliers d'Afghans qui essayaient de quitter leur pays par tous les moyens. J'ai été très peiné par cette situation et peiné par la situation que vont vivre malheureusement, les femmes, les artistes, les journalistes et toutes ces personnes qui sont visées directement par les talibans.

J'étais un peu choqué quand même que la principale préoccupation soit celle de l'immigration. Je crois que aujourd'hui, la préoccupation doit être celle de d'abord mettre en sécurité nos concitoyens français en Afghanistan, mais aussi de penser peut être à la suite.

Je lisais une interview de Bernard Bajolet, haut-saônois et ancien ambassadeur en Afghanistan pendant un temps et qui disait qu'il était regrettable que nous quittions l'Afghanistan de cette manière. Je crois qu'il a raison. Les Américains sont largement responsables de la situation. On a une responsabilité vis à vis des Afghans dans ce pays dans cette triste histoire,

- Il y a des exfiltration qui sont en cours. Est ce qu'on en fait assez, selon vous ?

- Je pense que le gouvernement français n'abandonnera évidemment aucun des ressortissants français. Ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse accompagner tous les Afghans qui ont coopéré et aidé les Français pendant toutes ces années. Parce qu'évidemment, on imagine quel sort pourrait leur être réservé si toutefois les talibans leur tombait dessus. Donc, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humanité dans cette situation.

J'ai parfaitement conscience que les grands perdants de l'opération, ce ne sont pas forcément les Américains, mais à terme, les pays européens, avec une immigration massive et des conséquences qui pourraient être redoutables, notamment en matière de terrorisme. Donc, il faudra être extrêmement vigilant et mettre en place des mesures.

Dans l'immédiat, je crois que on a un regard extrêmement triste en direction de l'Afghanistan et en direction de toutes celles et ceux qui, malheureusement, vont revivre ce qu'ils ont vécu entre 1996 et 2001, c'est-à-dire le règne d'un pouvoir obscurantiste, complètement tourné vers le passé et qui risque évidemment de générer de nombreux dégâts. Les talibans sont tout simplement ce que nous avons toujours voulu mettre hors d'état de nuire en Afghanistan, ce qui n'a pas été fait.

- En 2012, des soldats de Belfort étaient partis en Afghanistan...

- Oui, l'armée française dans sa globalité, quels que soient les régiments, se sont succédé les uns après les autres jusqu'à ce que le retrait soit définitif en 2013-2014. Nous avons perdu malheureusement 90 soldats et c'est difficile parfois de se demander pourquoi ils se sont battus et pourquoi ils sont morts pour ça.

Pour revenir en arrière, sur ce que nous avons vécus en 2001, je crois que les Américains ont une lourde responsabilité dans cette affaire. La gestion qui a été faite est assez calamiteuse. Il y a en Afghanistan des tribus, des clans, il fallait sans aucun doute travailler avec eux et peut-être faire les choses de manière différente. On a vécu malheureusement quelque chose qui devait se terminer comme ça, avec un pays corrompu à outrance, avec un président Karzaï notamment, qui est extrêmement corrompu. Le suivant ne l'était pas forcément, mais en tout cas, il a quitté le pays avec pertes et fracas, sans même s'être battu pour la liberté de son pays.