Celine Holmes à Lurgan " Le lien social, plus important que tout le reste"

Céline Holmes Installée en Irlande du Nord dans la ville de Lurgan en Irlande du Nord, nous explique pourquoi elle a choisit de poser ses valises dans ce petit bout du Royaume Uni il y a 9 ans.

C’est depuis les paysages qui ont servi de décor à la série « Game of Thrones » que nous faisons connaissance cette semaine avec Céline Holmes, notre Normande du bout du monde.

C ‘est en 2003 que notre quadra originaire d’Aumale dans le pays de Bray met les pieds pour la première fois sur le sol Nord Irlandais. Un choix qui fait suite à une fac d’anglais, et à un désir de travailler sur l’Irlande.

« Ma prof de Civi britannique m’a dit « je connais pas trop l’Irlande, mais l’Irlande du Nord ça fait parti du Royaume Unis… C’est mieux que tu t’intéresses à l’Irlande du nord. »

Une idée qui a fait son chemin car depuis 2011 Céline y est définitivement Installée, et mariée à un Nord Irlandais.

C’est dans la ville de Lurgan qu’elle a déballé ses cartons, au Nord à 30 kms de Belfast. La ville est dans le Comté D’Armagh très nature et connu pour être le Comté de la pomme et du cidre.

Même si Céline habite à la campagne assez calme, le pays qui garde les cicatrices de 30 ans de conflits entre Nationalistes et Unionistes avec et de lutte entre l’IRA ( l’Armée républicaine Irlandaise) et la police Royale de l’Ulster.

Jusqu'à la fin des années 90 on ne sortait pas la soir

Après avoir travaillé à la billetterie de musée du Titanic de Belfast, notre Normande aujourd’hui se consacre à ses cours en Ligne de Français Langue Etrangère ., et aussi à sa passion : l’ écriture. Poèmes Nouvelles et Deux Romans dont un, «To fly again » qui a de fortes attaches avec la Normandie.

Même si la crise Covid la prive de ce Lien social « plus important que tout le reste » avec ses élèves, Céline reste patiente et attend de reprendre contact avec sa région de cœur, la Normandie à laquelle elle est très attachée. Entre la seine maritime et l’Orne, elle a de quoi raconté de belles histoires « d’Ambassadrice Normande » aux Nord Irlandais.