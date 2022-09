Centrale ukrainienne de Zaporijjia : la "situation actuelle est intenable" déclare l'AIEA dans un rapport

A la suite de sa visite au sein de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a publié mardi un rapport dans lequel elle juge la "situation actuelle intenable". Dans ce texte de 52 pages, l'instance onusienne s'inquiète des conséquences de l'occupation russe de la centrale et réclame la mise en place d'une "zone de sécurité" pour prévenir un accident nucléaire.

"Il est urgent de prendre des mesures provisoires", poursuit-elle, préconisant "l'établissement d'une zone de sécurité nucléaire et de protection". "Les bombardements sur le site et dans les environs doivent cesser tout de suite pour éviter de provoquer de nouveaux dommages aux installations", insiste l'AIEA, se disant "prête à démarrer les consultations".

L'Agence note par ailleurs "les conditions extrêmement stressantes" dans lesquelles travaille le personnel ukrainien, sous le contrôle des troupes russes. Depuis des semaines, la confusion règne autour de la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui a été touchée par de multiples frappes dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.

Après moult tractations, une délégation de l'AIEA avait pu se rendre jeudi dernier sur son site. Deux inspecteurs doivent rester sur place de façon permanente. "J'espère qu'il sera objectif", avait déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant la diffusion du rapport. Il avait reproché la semaine dernière à l'AIEA d'avoir occulté la question de la "démilitarisation" du site.

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir procédé à de nouvelles frappes

Le même jour que la publication du rapport, la Russie a accusé les Ukrainiens d'avoir à nouveau bombardée la centrale. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont tiré à 15 reprises à l'artillerie sur la ville d'Energodar et sur le territoire (tout proche, ndlr) de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a affirmé le ministère russe de la Défense. Trois obus sont tombés sur le site de ces installations, l'un d'entre eux ayant explosé près des réservoirs de stockage d'eau à proximité du deuxième réacteur, mais la radioactivité reste "dans les normes", a-t-il assuré.

Le rapport de l'AIEA découle de sa récente mission à la centrale de Zaporijjia et dont le directeur général Rafael Grossi "rendra compte au Conseil de sécurité de l'ONU". La publication de ses conclusions intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement dans ce complexe. Une ligne électrique, reliée à une centrale thermique voisine, en a en effet "été délibérément déconnectée afin d'éteindre un incendie", a expliqué l'AIEA dans un communiqué.

Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, le feu "s'est déclaré à cause des bombardements". Mardi, la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a réclamé la mise en place d'un couloir humanitaire pour les civils souhaitant quitter la zone autour de la centrale. La majeure partie de l'équipe internationale a quitté la centrale vendredi. Sur les six experts restés sur place, quatre sont partis lundi et deux autres devraient y rester de façon permanente.