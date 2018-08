Les entreprises de transport à l'international installées en Vaucluse sont impactées par l'accident de Gênes. Les chauffeurs qui multiplient les allers-retours en Italie doivent maintenant emprunter un autre itinéraire, plus long et plus coûteux.

Orange, France

C'est une conséquence directe de l'effondrement du pont Morandi à Gênes mardi, qui a fait 38 morts selon le dernier bilan provisoire. Ce viaduc, particulièrement emprunté par les touristes et les professionnels de la route, faisait partie d'un grand nœud autoroutier, passage presque obligé pour rejoindre le centre et le sud de l'Italie.

Les entreprises de transport de marchandises doivent maintenant emprunter un autre itinéraire pour rejoindre ces régions et des villes comme Florence ou Rome. Des détours beaucoup plus longs et plus chers, selon Stéphane Kuentz, directeur de la société orangeoise Channel Fret : "Il y a un accès par le nord et on redescend derrières Gênes. C'est environ 100 kilomètres de plus. Le prix que l'on fait à nos clients ne prend pas en compte ce détour. Donc il y aura des coûts supplémentaires, forcément."

Pour éviter une saturation sur cette route, l'Etat italien pourrait même imposer un autre itinéraire. C'est la crainte de Patrick Mortigliengo, président de la Fédération nationale des transports routiers dans les Alpes-Maritimes. "Ils peuvent nous faire reprendre l'autoroute à Parme. Là, le détour aller-retour c'est 360 kilomètres, ce qui fait 5 heures de plus. Imaginez, 1,40 euros du kilomètre pour un 40 tonnes ! Le calcul est facile."

Un grand détour par Turin pour les autocars Lieutaud

Pour les sociétés spécialisées dans le transport de touristes, le problème est exactement le même. Certains patrons ont déjà trouvé des solutions temporaires. C'est le cas de Pascal Lieutaud, directeur des autocars Lieutaud, une société basée à Avignon qui propose des voyages vers l'Italie : "Nous prendrons maintenant _trois itinéraires différents_, en fonction de la situation. Nous passerons soit par Briançon, soit par le tunnel du Fréjus ou bien par le tunnel du Mont-Blanc pour arriver sur Turin et reprendre l'autoroute. C'est un détour très inconfortable." Cette solution a un prix : le trajet se rallonge de plus de deux heures.

Si Pascal Lieutaud choisit ces détours, c'est parce qu'il pronostique d'énormes bouchons à venir dans la région de Gênes, sur les déviations pour contourner la ville. "Il va y avoir des embouteillages. Nous préférons allonger le trajet plutôt que de laisser nos clients au milieu des bouchons."

L'autre argument du directeur de la société avignonnaise est plus psychologique : "Les gens ont de l'appréhension en montant dans nos autocars. Il y a de la psychose, alors il faut impérativement éviter Gênes et passer au large." Et ce, même si la facture s’alourdit.