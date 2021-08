Cet orléanais est toujours bloqué à Kaboul : "j'ai fait sept tentatives pour partir à l'aéroport"

Yama Enayat Zadah, ancien président de l'association culturelle afghane, basée à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, est toujours bloqué à Kaboul, ce jeudi, indique-t-il à France Bleu Orléans. Parti cet été en Afghanistan pour voir sa famille, en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants, âgés de 8 mois à 11 ans, cet orléanais dit avoir "fait sept tentatives pour partir à l'aéroport", en vain.

J'espère rentrer aujourd'hui" [jeudi]

"Je n'ai pas réussi, la foule empêche que l'on puisse rentrer dans l'aéroport de Kaboul, la situation est chaotique autour de l'aéroport et même dans les axes stratégiques de la ville", poursuit Yama Enayat Zadah. "J'espérais rentrer hier soir [mercredi], mais malheureusement, je n'ai pas pu, parce que, dès que l'ambassade de France donne un rendez-vous dans un lieu précis, ça fait un effet boule de neige et des gens qui ne sont pas sur la liste des évacuations prennent la place de ceux qui sont prioritaires". L'orléanais, en lien régulier avec l'ambassade, espère pouvoir partir ce jeudi.

La vie a changé depuis l'arrivée des talibans"

"La vie a changé, je dirais presque que le visage de la ville a complètement changé depuis l'arrivée des talibans, et on se sent en danger, il y a une grande incertitude, on sait que les choses peuvent changer très vite, en un quart d'heure, on ne sait pas quoi faire, les gens sont inquiets", conclut Yama Enayat Zadah, d'une voix posée, malgré le stress qui le ronge depuis des jours.