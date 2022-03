Chamonix se mobilise pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Le bus affrété depuis la Pologne par l’association haut-savoyarde Yambi et transportant un groupe d’une cinquantaine de réfugiés ukrainiens est arrivé vers 17 heures, ce mardi, à Chamonix. Les 56 personnes, essentiellement des femmes et des enfants originaires de la région de Kiev, ont été immédiatement prises en charge par les bénévoles de la Croix Rouge et le personnel de la mairie. "Il y a beaucoup d’émotion ce soir, a indiqué le maire de Chamonix, Éric Fournier. Une dame vient de me raconter qu’elle s’était cachée durant quinze jours pour échapper aux bombardements."

REPORTAGE - Ce mardi 15 mars, cinquante-six réfugiés ukrainiens sont arrivés à Chamonix. Copier

mobilisation des chamoniards

L’arrivée de ce premier groupe de réfugiés ukrainiens au pied du Mont-Blanc a été organisée en lien avec un collectif d’habitants ayant mis à disposition des logements. Dès ce mercredi, la Croix Rouge et l’association Alpha3a effectueront un pré-diagnostic en vue de recenser les familles avant leur hébergement temporaire et pour anticiper la suite de leur accompagnement au niveau départemental et national. "Les écoles de Chamonix sont également prêtes à accueillir les enfants", explique la directrice de l'un des groupes scolaires de la commune.

Dans un communiqué, la mairie chamoniarde indique que "ce dispositif d’accueil a vocation à répondre à l’urgence de la situation de réfugiés qui fuient la guerre sans point de chute, dans l’attente d’une répartition territoriale supervisée par les services de l’Etat qui recherchent à ce titre et avant tout des hébergements pérennes, notamment collectifs, étant données les incertitudes qui pèsent sur l’issue du conflit".