Charente : 10 familles de réfugiés sortent de l'exil avec des papiers en règle

Confolens, France

Les 44 personnes, dont 26 mineurs, ont trouvé refuge à Confolens, Montbron, Ruffec et quelques autres villes du Nord et de l'Est du département de la Charente. Elles ont été prises en charge par l'association Viltaïs, missionnée par l'Etat français. C'est en Turquie, Liban et Jordanie, que ces Syriens avaient fui leur pays. C'est là-bas que l'association est allée les chercher, et entrepris les démarches administratives avec l'Office Français des demandeurs d'asile. Ils arrivent en France avec des papiers en règle.

L'école pour les enfants, du travail pour les adultes

A Confolens, qui fut en son temps, la première commune de Poitou-Charentes à ouvrir (en 2015) un centre d'accueil et d'orientation, les familles réfugiées "réinstallées" vont trouver la sérénité après avoir vécu la guerre en Syrie, puis le chemin de l'exil. Les enfants sont scolarisés dès lundi. Les adultes seront accompagnés pour trouver des emplois en Charente. Ce programme de "réinstallation" de réfugiés dans le Confolentais est une première pour le département de la Charente.

Reportage à Confolens sur une famille syrienne "réinstallée" Copier