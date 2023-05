Charles III : 30.000 policiers, des snipers et la reconnaissance faciale pour la sécurité du couronnement

Près de 30.000 policiers mobilisés sur la semaine, des snipers sur les toits de Londres, l'espace aérien interdit à tout engin non autorisé, des technologies comme la reconnaissance faciale utilisées... les autorités britanniques se disent prêtes à affronter le défi sécuritaire du couronnement de Charles III, quia lieu ce samedi à Londres. Des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier sont attendus pour les festivités, notamment autour du palais de Buckingham et de l'abbaye de Westminster. Les dirigeants et les têtes couronnées de nombreux pays seront également au rendez-vous. Après l'arrestation d'un homme qui a jeté ce qui semble être des cartouches de fusil à travers les grilles du palais de Buckingham mardi, le gouvernement et les services de police du pays veulent rassurer. Voici ce que le dispositif prévoit.

Près de 30.000 policiers mobilisés sur huit jours

L'opération de sécurité, appelé "Golden Orb" ("Orbe d'or", du nom de la sphère dorée surmontée d'une croix que tiendra le roi lors de la cérémonie), est "l'une des plus importantes" gérées par la police londonienne, a confirmé Scotland Yard mercredi.

Plus de 29.000 policiers, dont des renforts venus de tout le Royaume-Uni, sont mobilisés depuis le début de cette semaine et jusqu'au lundi 8 mai. Samedi, le jour du couronnement, plus de 11.500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés : 9.000 policiers, ainsi que 2.500 officiers spécialisés.

De nombreux policiers seront postés le long du cortège : des dizaines de milliers de personnes sont attendues le long du trajet en carrosse de Charles et Camilla, entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. D'autres officiers seront chargés d'assurer la sécurité des VIP, chefs d'états ou têtes couronnées. D'autres encore patrouilleront dans la foule, pour repérer tout comportement anormal.

7.000 soldats d'apparat

7.000 soldats participeront à la procession du couple royal entre Buckingham et l'abbaye de Westminster. Ce sera "un spectacle d'apparat glorieux", a promis le responsable de l'organisation du couronnement mercredi.

Reconnaissance faciale

La police londonienne va également utiliser "des technologies de reconnaissance faciale", pour repérer "les personnes dont la présence poserait des problèmes de protection du public". Son notamment concernées "les personnes recherchées pour des délits ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par les tribunaux", a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.

L'ONG de défense des libertés individuelles Big Brother Watch a regretté l'utilisation d'un "outil de surveillance de masse autoritaire", affirmant que cette technologie restait peu fiable.

Snipers sur les toits, espace aérien ultra-restreint

Des snipers seront postés sur les toits du centre de Londres. Le ciel sera également surveillé de près : aucun drone ni avion n'est autorisé à voler au-dessus du centre de Londres samedi, à l'exception d'hélicoptères de sécurité ou de médias autorisés.

Des risques de manifestations ou d'action coup de poing

Les autorités s'attendent à des perturbations de la part de militants anti-monarchie, mais aussi écologistes. Le groupe anti-monarchie Republic appelle à un rassemblement pour huer le roi samedi à Trafalgar Square.

L'un des responsables de la police de Londres a indiqué que si ce genre de manifestations étaient légales "la tolérance à l'égard de toute perturbation, qu'il s'agisse de protestations ou autres, sera faible", a-t-il prévenu. Brandir une pancarte anti-monarchie n'est pas un acte criminel, a-t-il précisé, mais sans dresser une limite claire entre ce qui relève de la protestation et ce qui relève de la perturbation.

Les militants écologistes, connus au Royaume-Uni pour leurs actions coup de poing, sont eux particulièrement visés par un texte de loi sur l'ordre public qui vient d'entrer en vigueur. Le texte prévoit notamment jusqu'à 12 mois de prison pour toute personne bloquant une route, une technique de protestation régulièrement utilisée par ces activistes.

Les policiers interviennent auprès des militants de l'ONG Just Stop Oil, qui manifestent à Londres, ce mercredi. © AFP - Daniel LEAL

Une arrestation en forme d'alerte mardi

Mardi soir, un homme a été arrêté devant Buckingham, après avoir jeté plusieurs objets, soupçonnés d'être des cartouches de fusil, derrière les grilles du palais. Il détenait aussi un couteau. Mais la police a dit ne pas considérer cette affaire comme étant de nature terroriste.

"Nos services de renseignement et nos autres forces de sécurité sont parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à les relever, comme la police l'a fait avec brio" mardi soir, a voulu rassurer le secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité mercredi.