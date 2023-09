Charles III à Bordeaux : une foule de fans de la couronne britannique pour accueillir le roi et la reine

Le roi Charles III et Camilla doivent rester moins de cinq heures au total en Gironde et leur programme est particulièrement minuté. Pour autant, avant même que le couple royal ait atterri à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, une foule de fans de la couronne britannique était massée sur la place Pey-Berland, devant l'hôtel de ville de Bordeaux où Charles et Camilla seront accueillis par le maire écologiste Pierre Hurmic .

Plusieurs centaines de curieux étaient rassemblés dès la fin de matinée sur la place Pey-Berland à Bordeaux. © Radio France - Stéphanie Brossard

Bain de foule et visites

Pour la suite du programme , le roi et la reine d'Angleterre alterneront bain de foule et visites de lieux symboliques. Charles et Camilla doivent notamment se déplacer en tramway dans la ville, aller saluer les militaires de l'Iron Duke, la frégate britannique de 130 mètres amarrée en bord de Garonne depuis mercredi. La reine se rendra ensuite dans les locaux de l'association caritative "Le Pain de l'Amitié" pendant que le roi se rendra à la forêt expérimentale de Floirac, dans l'agglomération de Bordeaux, où il devrait rencontrer des acteurs de la lutte contre les incendies. Enfin, Charles III se rendra au château Smith Haut Laffite, à Martillac , un grand cru classé situé en Pessac Léognan et à la pointe de l’agriculture biologique. Un évènement de promotion de la Grande-Bretagne doit se tenir place de la Bourse durant toute la durée de la visite royale.