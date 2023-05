Charles III : de Vernon à Londres, "un périple du couronnement" pour Dimitri

C'est un véritable "périple du couronnement" que Dimitri Chimot-Kane a prévu pendant quelques jours. Parti mercredi de Paris, le Vernonnais de 30 ans, tenait à assister à cet évènement "historique" dit-il. Le dernier couronnement d'un monarque britannique, c'était celui de la reine Élisabeth le 2 juin 1953. Lors de ces quelques jours outre-Manche, Dimitri Chimot-Kane veut découvrir la liesse populaire et l'ambiance si particulière dans le royaume. Il partage d'ailleurs de nombreuses photos de son périple sur son compte Twitter.

"On reste à Londres juste pour le couronnement parce qu'on veut voir le côté populaire dans la campagne ou les villes moyennes qu'on ne connaît pas et je pense qu'on ne verra pas à la télé" raconte-t-il. Une photo l'a particulièrement marquée, celle d'un bar à chicha londonien pavoisé aux couleurs de Charles III. Il trouve ça "incroyable, c'est comme si pour l'élection d'Emanuel Macron, il y avait une chicha à Paris qui avait mis le drapeau français avec un portrait d'Emmanuel Macron dessus".

Pour avoir une chance de voir passer le carrosse du couple royal, Dimitri n'a pas prévu de dormir dans la nuit de vendredi à samedi pour accéder à la zone de festivités autour de l'abbaye dès l'ouverture au public.

Une tendresse pour les femmes de la monarchie britannique

Le trentenaire suit évidemment le compte Twitter de The Royal Family et il a a de l'affection pour la sœur de Charles III, la Princesse Anne, "la meilleure des Windsor" assure-t-il, qu'il trouve "incroyable et merveilleuse". Une tendresse aussi pour la reine Élisabeth II. Il a d'ailleurs chez lui un mug à l'effigie de la monarque. Il a regardé en boucle la série The Crown : "Je pense dire les répliques quinze fois tellement j'ai regardé la série sur Netflix" confesse-t-il et se souvient d'avoir regardé The Queen lorsqu'il était en classe de troisième, "mon amour d'Élisabeth II est né de ce film", dit-il, "le personnage était fantastique et l'actrice Helen Mirren a vendu le personnage à la perfection". God save the Queen !