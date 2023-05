Charles III : le vieux roi mal aimé, enfin couronné

Le jour du couronnement est enfin arrivé pour Charles III. Le nouveau roi du Royaume-Uni, depuis la mort de sa mère Elizabeth II en septembre, sera sacré ce samedi 6 mai en l'Abbaye de Westminster . En 1953, Elizabeth II avait été couronnée à tout juste 25 ans, dans une atmosphère d'enthousiasme national dans un pays qui se relevait encore du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Elle est restée toute sa vie une figure très populaire et respectée. L'accueil réservé à son fils aîné, 73 ans, s'annonce très différent.

"C'est difficile d'inspirer quand vous avez plus de 70 ans, et que vous avez été là depuis si longtemps, avec des hauts et des bas", estime d'ailleurs le commentateur royal Richard Fitzwilliams. Retour sur le parcours de Charles III, un roi mal aimé qui va devoir imposer son style.

L'aîné de la famille

Né le 14 novembre 1948, il a trois ans quand sa mère devient reine à la mort du roi George VI. En tant que fils aîné, Charles devient prince héritier. Il a quatre ans quand il assiste au couronnement de sa mère Elizabeth II, s'ennuyant ferme entre sa tante Margaret et sa grand-mère la reine mère.

Charles s'est beaucoup ennuyé lors du couronnement sa mère en 1953 © AFP - INTERCONTINENTALE

À neuf ans, sa mère le nomme Prince de Galles. Très jeune, cet enfant sensible et gauche est envoyé en pension. Il y souffre en silence, souvent malmené par d'autres élèves, notamment au pensionnat de Gordonstoun en Écosse, choisi par son père le Prince Philip pour endurcir ce fils timoré qu'il ne comprend pas.

Élizabeth II, devant laquelle il a appris très jeune à faire la révérence, est trop occupée par ses fonctions. "Elle était plus distante qu'indifférente", dira Charles d'une mère qui, au retour d'un voyage officiel de six mois, alors qu'il a cinq ans, lui serre la main. À vingt ans, il est intronisé Prince de Galles lors d'une cérémonie télévisée grandiose.

Charles intronisé Prince de Galles en 1969 © AFP - CENTRAL PRESS

Il fait des études à Cambridge, y étudie l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire, et dès 1970 s'inquiète de la pollution et des déchets plastiques, dans un discours précurseur de son intérêt constant pour l'avenir de la planète.

Diana et Camilla

Durant cette période, il rencontre Camilla Shand à un match de polo. Issue de la grande bourgeoisie proche des cercles royaux, elle est décontractée, drôle, aime comme lui la nature. Une idylle s'ensuit, que l'engagement du prince dans la Royal Navy viendra briser quelques mois plus tard. Camilla épouse une autre relation, l'officier Andrew Parker Bowles, en 1973.

Charles, de dos, lors d'un match de polo, en compagnie de Camilla © Getty - Hulton Deutsch

Charles épouse sans amour Diana Spencer en 1981. Elle a vingt ans, il en a 32.

Le mariage de Diana et Charles en 1981 © AFP - POOL

Après la naissance de William, l'héritier, en 1982, et Harry, le suppléant, en 1984, son devoir accompli, Charles retrouve les bras de Camilla, qui divorce en 1995. La presse tabloïd se délecte de la relation Camilla-Charles et publie certaines des conversations téléphoniques du couple, au contenu très intime.

Le prince Harry (à gauche) et le prince William (à droite) © AFP - AFP

Après des années d'une guerre impitoyable dont les tabloïds britanniques se régalent, Charles et Diana divorcent en 1996. Un an plus tard, Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. La cote de popularité de Charles tombe au plus bas.

Charles, Harry, Earl Spencer, le frère Diana, William et le prince Philip suivant le cercueil de Diana en 1997 © AFP - ADAM BUTLER / POOL /

Prince héritier, dont le rôle vague est de soutenir la Couronne, il se passionne pour l'environnement, le développement durable, les médecines douces, la ruralité, les religions. Il y gagne le surnom de prince activiste, et certains s'inquiètent d'un futur roi qui ne respecterait pas la stricte neutralité politique attendue du souverain.

Pendant des années, les crises médiatisées de sa vie privée éclipsent les actions de cet homme richissime à la voix feutrée, toujours impeccablement habillé. En 2005, il se remarie avec Camilla, dans une cérémonie civile à la mairie de Windsor. La reine n'y vient pas, mais organise une réception pour les mariés.

Mariage civil de Charles et Camilla à Windsor © AFP - POOL

Charles III, qui la remplaçait de plus en plus ces dernières années, a voyagé dans près de cent pays, rencontré beaucoup des grands de ce monde, serré des millions de mains.

Un travailleur, un impatient

Ses fils ont raconté un père travaillant énormément, s'endormant parfois le soir sur son bureau. Sûr de lui, il n'aime guère être contredit. Il s'emporte vite, parfois contre un simple stylo qui fuit. Impatient, "il veut que les choses soient faites d'ici hier" dit de lui Camilla, désormais reine consort, qui décrit aussi un grand-père lisant Harry Potter à ses petits-enfants, en imitant les voix des personnages. "C'est un homme chaleureux, très bon avec les gens", selon l'ancien ambassadeur britannique en France Peter Ricketts. Comme sa mère décédée en septembre, il a promis de servir toute sa vie.

Un roi et des défis

Le nouveau roi s'est longtemps fait remarquer par ses propos controversés, et parfois tournés en ridicule, sur des sujets comme l'agriculture ou l'architecture moderne (qu'il apprécie peu). Même si ses préoccupations environnementales sont désormais largement partagées, il va devoir se plier à une neutralité à toute épreuve, chaque mot du souverain étant scruté et commenté. En 2018, il a assuré à la BBC avoir conscience qu'il devrait s'interdire toute prise de position : "Je ne suis pas si idiot". Une telle neutralité s'annonce "très difficile" à tenir, notamment face aux velléités d'indépendance de l'Écosse, tout en voulant sauvegarder la monarchie, expliquait en septembre Robert Hazell, professeur de droit constitutionnel à l'University College London.

Face aux critiques croissantes sur le train de vie de la famille royale, les spécialistes de la monarchie prêtent à Charles le désir de réduire le nombre de ses membres actifs, vivant aux frais de la couronne et se consacrant aux engagements publics. Ils sont actuellement une dizaine. Charles a d'ors et déjà décidé de faire de son couronnement l'illustration de sa volonté d'une monarchie resserrée et plus moderne : les cultes non chrétiens et les langues des quatre nations constituant le Royaume-Uni seront intégrés pour la première fois. Charles III navigue donc prudemment entre tradition et modernisation d'une monarchie vivement critiquée ces derniers mois par son fils Harry, qui viendra cependant au couronnement. Il fera le déplacement depuis les États-Unis, seul, sans sa femme Meghan, en froid avec la famille royale depuis ses accusations de racisme au sein de Buckingham Palace. Le roi reste néanmoins moins populaire que sa mère, ou que son fils William, et suscite peu d'enthousiasme chez les jeunes, selon les sondages.