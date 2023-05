Charles III : processions, "pierre du destin", invités, ce que l'on sait sur le couronnement du nouveau roi

Huit mois après le décès d'Elizabeth II (1926-2022), le roi Charles III ainsi que son épouse Camilla seront couronnés ce samedi 6 mai à Londres lors d'une cérémonie religieuse organisée en grande pompe. Une fois la cérémonie terminée, le Royaume-Uni vivra trois jours de festivités pour célébrer le couronnement de Charles III. Comment va se dérouler la cérémonie ? Qui a reçu son carton d'invitation ? Comment vont se passer les trois jours de festivités ? Suivez le guide !

La cérémonie

La journée historique de samedi débutera par la "Procession du roi" qui rejoindra en carrosse l'Abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ deux kilomètres. La cérémonie, ancrée dans la tradition monarchique, doit débuter à 12 heures (heure française) et durer environ deux heures sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane.

La procession de la Reine Elizabeth II le 2 juin 1953, jour de son couronnement © AFP - INTERCONTINENTALE

Agrémentée d'œuvres musicales issues du répertoire classique, mais aussi de compositions plus modernes, elle est censée "refléter le rôle du monarque aujourd'hui et se tourner vers l'avenir, tout en étant enracinée dans les traditions et l'apparat historiques", selon le palais.

Le serment du roi

Une fois entré dans l'Abbaye, le roi sera présenté et acclamé par l'assistance avant qu'il ne prête serment. Ce serment du couronnement, rédigé en 1688, a connu des variantes au fil des siècles. Elizabeth II avait par exemple juré de gouverner "selon leurs lois" les peuples du Royaume-Uni et des 14 autres pays sur lesquels règne la Couronne et de défendre la religion anglicane dont le monarque est le chef suprême.

Ruptures avec la tradition

La cérémonie prévoit quelques ruptures avec la tradition. Pour la première fois, le roi prononcera à haute voix une courte prière dans laquelle il demandera notamment à Dieu qu'il puisse "être une bénédiction pour tous les enfants, de toutes les fois et de toutes les convictions". De plus, des représentants d'autres cultes que la religion anglicane joueront un rôle actif : des membres des religions juive, hindouiste, sikh, musulmane et bouddhiste salueront le roi en déclarant qu'"en tant que voisins dans la foi, nous reconnaissons la valeur du service public", selon des éléments dévoilés par les services de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui présidera la cérémonie. Charles est un croyant assidu, mais il a aussi un intérêt de longue date pour les autres religions et a déjà affirmé par le passé vouloir défendre toutes les fois présentes chez ses compatriotes et pas seulement la religion anglicane, dans un pays où la population est beaucoup plus diverse qu'il y a 70 ans au moment du couronnement de la reine Elizabeth II.

Selon le palais, le couronnement doit refléter la diversité du Royaume-Uni et, pour la première fois, des textes seront lus dans les autres langues parlées dans ce pays : le gallois, le gaélique écossais et le gaélique irlandais. Charles avait déjà été le premier prince de Galles depuis des siècles à apprendre le gallois, parlé encore aujourd'hui par près de 540.000 personnes. Enfin, la reine consort Camilla recevra l'onction sous les yeux du public et non à l'abri des regards.

Les attributs royaux

Ensuite, le roi, assis sur la traditionnelle chaise en chêne du roi Edouard, recevra l'onction d'huile de l'archevêque, puis les attributs royaux : la robe royale, l'orbe (un globe en or surmonté d'une croix), le sceptre et la couronne de Saint-Edouard qui sera déposée sur la tête du souverain. Les membres de la famille royale lui rendront hommage.

La "pierre du destin"

Sous la lourde chaise du roi Edouard sera logée une des pièces centrales du couronnement du roi Charles III : la "pierre du destin ". Selon la légende, la pierre a été transportée de la Terre sainte à travers l'Égypte, la Sicile, l'Espagne et l'Irlande avant d'être disposée dans un monastère à Scone, en Écosse, au IXe siècle, puis d'être utilisée pendant des siècles pour les couronnements des rois écossais. Elle est rapportée à Londres en 1296 comme un butin de guerre. Brièvement dérobée par des étudiants écossais en 1950, elle revient à Londres puis est symboliquement rendue à l'Écosse en 1996, en pleine montée du sentiment indépendantiste. Mais il est convenu qu'elle retourne du château d'Édimbourg à Westminster pour les couronnements. Fin avril, cette grosse pierre de 152 kilos a quitté l'Écosse pour la première fois depuis un quart de siècle.

La "pierre du destin" est une des pièces centrales du couronnement du roi Charles III © Maxppp - SUSANNAH IRELAND / Avalon

La "procession du Couronnement", puis l'apparition au balcon

Le roi et la reine Camilla, également couronnée lors de la cérémonie, repartiront en carrosse pour la "procession du Couronnement" vers Buckingham, accompagnés cette fois d'un cortège de près de quatre mille militaires en habits d'apparat. La famille royale apparaîtra enfin au balcon du palais pour saluer la foule et assister au survol d'avions de la Royal Air Force.

L'apparition d'Elizabeth II et de la famille royale le 2 juin 1953 lors du couronnement de la reine © AFP - AFP

Le rôle des proches

Plusieurs membres de la famille royale auront un rôle à jouer durant la cérémonie, tandis que certains, comme le prince Harry ou son oncle le prince Andrew, en retrait après un scandale sexuel , ne devraient être que spectateurs. Charles a ainsi choisi ses quatre pages parmi ses proches, dont son petit-fils, le prince George, neuf ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, ou le jeune fils d'Edward Tollemache, filleul du roi.

La reine consort Camilla a, elle, tenu à inclure sa famille issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles. Trois de ses petits-enfants, Gus, Louis et Freddy, feront partie des pages l'accompagnant, avec son petit neveu Arthur.

Les invités

Dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, représentants de la société civile : 2.000 invités triés sur le volet assisteront au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster, soit beaucoup moins que les 8.000 personnes présentes lors de celui de la reine Elizabeth II en 1953.

Le prince Harry, qui a rompu avec fracas avec la monarchie et a quitté le Royaume-Uni en 2020 pour la Californie, a confirmé sa présence après des mois de négociations avec le palais de Buckingham. Sa femme Meghan sera, elle, absente.

Les chefs d'États

Une ribambelle de chefs d'États étrangers assisteront à la cérémonie comme les présidents français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier, philippin Ferdinand Marcos Jr, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue pakistanais Shehbaz Sharif. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, ainsi que les principaux membres du gouvernement seront évidemment de la partie. En revanche, le président américain Joe Biden sera représenté par son épouse Jill Biden. Jamais un président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique, ont rappelé des responsables des deux côtés de l'Atlantique.

Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre australien Anthony Albanese © AFP - MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY Xose Bouzas / Hans Lucas / Vachira Vachira / NurPhoto

Les têtes couronnées

Du côté des familles royales, Charles III pourra compter sur la présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne. Le prince Frederik et la princesse Mary du Danemark, le roi Guillaume-Alexandre et la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique s'assoiront dans l'abbaye de Westminster. Enfin, le roi Charles XVI Gustave de Suède et sa fille, la princesse Victoria, le prince Fuhimito et la princesse Kiko du Japon, le prince Albert II de Monaco, ou encore le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie ont été invités au couronnement.

Le prince Albert II de Moanco, le roi Guillaume-Alexandre et la reine Maxima des Pays-Bas et le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne © AFP - Sem van der Wal / ANP / JAVIER SORIANO FOCKE STRANGMANN / AFP

Le palais de Buckingham a également convié des représentants d'associations caritatives ou encore un adolescent qui s'est fait connaître en dormant pendant trois ans dans une tente dans son jardin pour lever des fonds pour un hospice.

L'arbre généalogique de la famille royale britannique © Visactu

Quiche et week-end de festivités

Au-delà de la cérémonie, le Royaume-Uni s'apprête à vivre trois jours de fête autour du couronnement, même si l'engouement reste encore peu perceptible dans le pays. Le dimanche, la population est invitée à partager un "grand déjeuner" à travers des fêtes de voisinage et avec au menu la "quiche du couronnement" , plat fréquent en France mais rare au Royaume-Uni. La recette a été dévoilée mi-avril par le palais : aux épinards, fèves et estragon.

Le soir, un concert aura lieu au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auquel 10.000 Britanniques tirés au sort pourront assister. Katy Perry, Lionel Ritchie, le ténor Andrea Bocelli ou le pianiste Lang Lang seront les têtes d'une affiche marquée par l'absence de stars britanniques. Enfin, la famille royale appelle les Britanniques à faire des actions de bénévolat le lundi 8 mai férié.

Lionel Ritchie, Katy Perry et Andrea Bocelli © AFP - VALERIE MACON / Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anthony HARVEY

