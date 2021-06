Chine : ce que l'on sait de l'incident survenu sur le réacteur EPR d'une centrale nucléaire

Que se passe-t-il dans la centrale nucléaire de Taishan, au sud de la Chine ? Une possible fuite de gaz a été détectée dans le réacteur n°1 du site, premier EPR à être opérationnel dans le monde. Ce problème, sur fond de silence des autorités chinoises, a alimenté les critiques contre l'EPR, dont les chantiers en France, en Finlande et au Royaume-Uni sont marqués par des retards et des surcoûts. France Bleu fait le point sur ce que l'on sait.

Quelle est la situation ?

L'information est venue de la chaîne américaine CNN. Selon le média, le département de l'Energie américain a reçu une lettre le 8 juin dernier, l'informant d'une possible "fuite" dans une centrale nucléaire du sud de la Chine. Ladite centrale est située à Taishan, à 120km à l'ouest de Hong Kong. Il s'agit du premier EPR opérationnel dans le monde, inauguré en 2019. Dans le courrier, Framatome, filiale d'EDF qui a participé à la construction des deux réacteurs nouvelle génération de la centrale, demande une autorisation d'assistance technique aux Etats-Unis concernant "une menace radiologique imminente".

Framatome indique également que les autorités chinoises ont relevé les niveaux de radiation à l'extérieur du site pour éviter d'avoir à arrêter la centrale. "Bien que les autorités américaines ont estimé que la situation ne posait pas, pour le moment, de menace sérieuse pour la sécurité des travailleurs de la centrale et la population, c'est inhabituel qu'une entreprise étrangère sollicite unilatéralement l'aide du gouvernement américain alors que l'entreprise d'Etat chinoise avec laquelle elle travaille n'a pas encore reconnu un quelconque problème", poursuit CNN. A ce stade, on ignore pourquoi Framatome a sollicité l'aval des Etats-Unis pour intervenir.

Que type d'incident ?

Dans un communiqué publié lundi, EDF indique qu'il s'agit de "l'augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le circuit primaire du réacteur n°1 de la centrale nucléaire". Il s'agirait donc d'un problème d'étanchéité de la gaine de combustibles. Le circuit primaire, qui contient de l'eau sous pression, est un circuit fermé mais "la présence de certains gaz rares (...) est un phénomène connu, étudié et prévu par les procédures d'exploitation des réacteurs" ajoute EDF. Il s'agit de l'argon, de l'hélium, du krypton, du néon ou encore du xénon.

Dans le fonctionnement normal de la centrale, ces gaz sont censés être filtrés pour en retirer leur radioactivité, avant d'être rejetés dans l'air. Selon EDF, le rejet de ces gaz s'est effectué "dans le respect des limites réglementaires définies par l'autorité de sûreté chinoise", assurant que ces limites se situaient dans la moyenne internationale. "Nous ne sommes pas sur des contaminations, nous sommes sur des rejets contrôlés, maîtrisés" poursuit EDF. Mais l'entreprise a néanmoins sollicité la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire avec l'entreprise TNPJVC, exploitant de la centrale de Taishan.

A quel point est-ce inquiétant ?

Pour les Etats-Unis, cités par CNN, la situation ne semble pas inquiétante. "L'administration Biden croit que la centrale n'est pas encore à un 'niveau de crise'". Idem pour l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a déclaré qu'à "ce stade", elle n'avait "aucune indication qu'un incident radiologique se soit produit".

De son côté, l'exploitant de la centrale indique : "A l'heure actuelle, la surveillance continue des données environnementales montre que les indicateurs environnementaux de la centrale nucléaire de Taishan et de ses environs sont normaux", sans faire directement référence aux informations de CNN. "Rien d'anormal" a commenté de son côté le gouvernement chinois. "D'après les informations fournies par les autorités compétentes, la situation actuelle à la centrale nucléaire de Taishan répond aux exigences techniques", a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. "Il n'y rien d'anormal dans la radioactivité autour de la centrale nucléaire et la sécurité est garantie", a assuré M. Zhao.

La gestion de la Chine en question

La façon dont le régime communiste gère cette situation inquiète de nombreux observateurs. C'est le cas d'Yves Marignac, chef du pôle nucléaire à l’Institut négaWatt, invité de franceinfo. "Même si ce sont des rejets maîtrisés et très loin de rejets accidentels, cette situation se traduira par des rejets plus importants. Mais ce qui est le plus préoccupant, le plus inquiétant, c'est la façon dont, effectivement, la Chine gère cette situation en déclarant que la situation est normale, mais au prix d'une dégradation des exigences qu'elle fixe au réacteur pour que le réacteur reste dans le périmètre des exigences. Il y a une espèce de fuite en avant par rapport à la précaution qui appellerait cette situation".

Pour lui, l'origine de ces fuites peut être double. "Soit du côté du fonctionnement du réacteur EPR, avec des problèmes qui pourraient remonter à la conception ou qui pourraient relever de l'exploitation de la manière dont ce réacteur est géré. Mais elle peut aussi remonter à des problèmes de fabrication à l'usine Framatome de Romans-sur-Isère. Mais pour comprendre l'origine des problèmes, il faut aller inspecter le combustible. Plus vite on va inspecter le combustible, plus on a de chances de comprendre et plus on a de chances d'apporter des parades. C'est ce à quoi les Chinois se refusent visiblement aujourd'hui".

Un incident qui tombe mal pour EDF

La technologie EPR, conçue pour offrir une puissance et une sûreté améliorées, est présentée comme le fleuron de la filière nucléaire française et une vitrine pour EDF. Mais elle a subi de nombreuses déconvenues, en France et en Finlande, où deux réacteurs en construction ont accumulé les retards et les dépassements budgétaires. Deux autres EPR ont été commandés par la Chine : Taishan 1, commencé en 2009 et entré en service en 2018, et Taishan 2, raccordé en 2019.

En France, les critiques contre l'EPR se multiplient depuis l'annonce de l'incident. Mais la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a appelé à ne pas prendre de décisions hâtives sur de futurs chantiers. "Toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients, regardons-les mais ne réagissons pas à chaud", a plaidé mardi sur France Inter la ministre, opposante de longue date au nucléaire.

Le problème révélé à Taishan intervient au moment où EDF espère de nouveaux chantiers pour son réacteur. EDF discute avec des pays européens comme la Pologne ou la République Tchèque. Le Royaume-Uni, où deux EPR sont déjà en cours de construction, envisage d'en commander deux de plus. Le groupe mène également des discussions avec l'Inde pour y installer une centrale géante avec six EPR sur le site de Jaitapur.