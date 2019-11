Chute du Mur de Berlin : trente ans après, il parcourt 3.000 km à vélo le long de l'ancien rideau de fer

Alors que l'on commémore ce vendredi 9 novembre les trente ans de la chute du Mur de Berlin, Frédéric de La Mure a longé à vélo les 3.000 kilomètres de l'ancien rideau de fer. Le photographe officiel du gouvernement de l'époque a publié ses images dans un livre intitulé "Cicatrices d’une déchirure".

Frédéric de La Mure était le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères de 1982 à 2019. Il a couvert l’actualité diplomatique internationale et les divers aspects de la présence française à l’étranger.

Une fois sa carrière terminée, il a décidé d’aller se "frotter à la réalité". Avec quasiment pour tout bagage son appareil photo et d’anciennes cartes routières, Frédéric de La Mure a parcouru 2.973 kilomètres à vélo, entre Travemünde et Trieste, entre la Baltique et l’Adriatique, pour témoigner de ce qu’est devenu le rideau de fer.

Un livre est né de ce périple : "Cicatrices d’une déchirure, voyage au fil du rideau de fer".