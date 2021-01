Chutes de neige historiques en Espagne : Madrid paralysée, trois morts dans la tempête

L'Espagne fait face à une importante tempête de neige depuis vendredi 8 janvier. Ces chutes de neige sont les plus importantes depuis 1971 dans le pays. Madrid, notamment, est paralysée et trois personnes sont mortes.

Une partie de l'Espagne est recouverte de neige depuis vendredi 8 janvier. Une tempête s'est abattue sur cinq régions du centre du pays, dont celle de Madrid, qui ont été placées en alerte rouge samedi. La capitale s'est retrouvée paralysée en quelques heures : les axes routiers et l'aéroport international Barajas ont été fermés et tous les trains à destination ou en provenance de la capitale ont été annulés. L'ensemble des établissements scolaires de Madrid garderont leurs portes closes lundi et mardi.

"Évitons les déplacements et suivons les indications des services d'urgence. Faisons preuve de la plus grande vigilance face à la tempête Filomena", a tweeté le Premier ministre Pedro Sánchez, saluant le travail des "professionnels qui tentent de venir en aide aux personnes coincées par la neige".

À Madrid, recouverte par un manteau neigeux inédit depuis un demi-siècle, des habitants ont dû sortir leurs skis ou même un traîneau tiré par cinq chiens pour se déplacer, selon les images prises par l'AFP ou mises en ligne sur les réseaux sociaux.

Certains habitants ont sorti leurs skis pour affronter cette tempête de neige. © AFP - Gabriel BOUYS

Trois morts dans la tempête

La tempête a causé la mort de trois personnes, a annoncé samedi le ministre espagnol de l'Intérieur, sans donner plus de détails.

Les services d'urgence de la région de Madrid ont indiqué avoir "travaillé toute la nuit à venir en aide" aux automobilistes bloqués et avoir "libéré 1.000 véhicules", demandant aux autres de "rester patients".

Outre Madrid, l'Aragon, la région de Valence et celle de Castille-La Manche et la Catalogne ont été les zones les plus touchées par cette tempête due à une interaction entre un flux d'air très humide et relativement doux venant du sud est et une masse d'air très froid.

La Catalogne a interdit la circulation des poids lourds, tout comme la Castille-La Manche, qui a en outre indiqué que 1.300 camions étaient actuellement stationnés dans plusieurs zones de la région.