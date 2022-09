Cinquante ans après, l'Allemagne commémore la sanglante prise d'otages des Jeux olympiques de Munich

Il y a 50 ans, le 5 septembre 1972, un commando palestinien pénétrait dans le village olympique des Jeux de Munich en Allemagne. La prise d'otage faisait 11 victimes chez les sportifs israéliens lors d'un événement supposé être "les Jeux de la Joie", organisés pour faire oublier ceux de 1936 qui s'étaient déroulés sous le régime nazi. Le commando, dont l'opération a été revendiquée par l'organisation palestinienne "Septembre noir", réclamait la libération de plus de 200 prisonniers détenus en Israël.

Il est entre 4h et 5h du matin ce 5 septembre 1972 quand huit hommes en survêtements se dirigent vers le bâtiment où réside la délégation israélienne. Armes à la main, ils tuent l'entraîneur Moshe Weinberg et l'haltérophile Yossef Romano. D'autres athlètes réussissent à s'échapper mais neuf sont retenus, les mains liées dans le dos. Ce sont des femmes de ménage qui donnent l'alerte, après avoir entendu des coups de feu.

Fusillade à l'aéroport

"Peu après 8h, près de 3.000 policiers sont postés dans le village olympique et autour. Des tireurs d'élite sont arrivés et cernent l'immeuble", écrivent à l'époque les journalistes de l'Agence France presse (AFP). Dans le même temps, l'opération est revendiquée par l'organisation palestinienne "Septembre noir" qui exige la libération de plus de 200 prisonniers détenus en Israël, faute de quoi les otages seront exécutés.

À ÉCOUTER | Les témoins du "Massacre de Munich" dans le Podcast "Ils l'ont vécu", de France Culture

Ça n'est qu'aux environs de 15h50 que les organisateurs des Jeux annoncent la suspension des épreuves, qui continuaient jusque-là de se dérouler malgré la prise d'otages. Vers 22h, le commando emmène les neuf otages à l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Munich, où l'intervention des services de sécurité allemands tourne au fiasco. Les neufs otages et un policier allemand sont tués, cinq des huit preneurs d'otages abattus et les trois autres capturés.

Les nombreux ratés de l'Allemagne

Le porte-parole du gouvernement fédéral affirme pourtant, vers minuit, que "l'opération de récupération a été couronnée de succès". Selon la police, "tous les otages sont sains et saufs". Dans le même temps, les journalistes présents sur place parlent d'une "bataille qui fait rage" et de "rafales de fusils mitrailleurs". Le journaliste de l'AFP présent sur place, Charles Biétry, racontera plus tard : "Le plus terrible était d'entendre à la radio les chants de joie qui venaient d'Israël", où l'on croyait les otages sauvés.

C'est seulement près d'une heure (56 minutes) après la découverte de la vérité par les journalistes que les autorités allemandes confirment la véritable issue de l'opération policière. Alors que la polémique sur ce fiasco fait déjà rage, le Comité international olympique (CIO) annonce le lendemain que "les Jeux continuent". "Nous ne pouvons pas tolérer qu'une poignée de terroristes détruise ce noyau de la collaboration internationale et de la bonne volonté que constituent les Jeux Olympiques", estime alors son président, Avery Brundage.

Les proches des victimes attendent des excuses

Cinquante ans après, ce lundi 5 septembre 2022, une cérémonie commémorative est organisée en Allemagne, en présence notamment du chef d'État allemand Frank-Walter Steinmeier et du président israélien Isaac Herzog, de familles des victimes et de représentants du comité olympique israélien. Ces commémorations officielles menaçaient de tourner au fiasco après la menace de boycott de familles de victimes, alors que les décennies de négociations n'avaient toujours pas permis de formuler un accord sur leur indemnisation.

Cet accord a finalement été trouvé, in extrémis, le mercredi 31 août dernier. Le gouvernement fédéral, ainsi que la région de Bavière et la ville de Munich vont verser 28 millions d'euros aux familles de victimes de la prise d'otages. Le président israélien avait alors exprimé sa "gratitude" envers l'Allemagne pour ces indemnisations en réparation d'une "injustice historique". Restent désormais les excuses attendues par les proches des victimes. Des documents doivent aussi être déclassifiés pour permettre aux historiens de se saisir du sujet.