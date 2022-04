Elan de générosité pour la collecte du convoi Ukraine 33 avec France Bleu Gironde

Les Girondines et Girondins ont répondu en nombre à l’appel du convoi Ukraine 33 en soutien au peuple en guerre. 8 sites de collecte, des tonnes de marchandises récoltées… on fait le point avant le départ ce lundi 18 avril. La nouvelle étape de cette initiative solidaire made in Gironde.

Les organisateurs du convoi Ukraine 33 étaient loin d’imaginer un tel engouement quand ils ont lancé l’idée de mettre en place des véhicules pour acheminer des dons au peuple ukrainien en guerre depuis le mois de février. En quelques jours, l’opération est mise sur pied. Des partenaires soutiennent le projet. C’est le cas de France Bleu Gironde qui devient point de collecte. Les Girondins et Girondines se mobilisent et apportent en masse des dons dans les huit sites de collecte.

Plus de 3 tonnes de marchandises pour soutenir le peuple ukrainien

Désormais, c’est l’heure des comptes. Alors que toute la marchandise n’a pas encore été comptabilisée, les organisateurs estiment à plus de 3 tonnes de dons récoltés. La mobilisation a donc dépassé les attentes de l’équipe qui a monté ce projet humanitaire. Particuliers, mais aussi mairies, maisons de retraite et établissements scolaires, tout le monde a pu soutenir l’initiative. C’est le cas d’un instituteur d’école à Coutras qui a proposé pour le convoi 14 cartons remplis de divers produits (denrées alimentaires non périssables, médicaments, produits hygiéniques, sacs de couchage et vêtements). Une démarche des élèves de l’école parmi les belles histoires de cette aventure.

Plus de 3 tonnes de marchandises vont être acheminées vers un Hub en Roumanie

Prochaine étape : direction la Roumanie !

Si le convoi ne devait compter que 2 véhicules, il s’est étoffé au fil des jours. Ce sont désormais 23 personnes et de nombreux véhicules qui vont acheminer ces dons direction un hub en Roumanie. Pour les soutenir avant le top départ lundi 18 avril, les organisateurs ont encore besoin de dons financiers pour compléter la cargaison, financer le trajet (essence…). Une cagnotte Leetchi est encore en ligne jusqu’au dimanche 17 avril. Objectif : 10 000€.

23 personnes vont prendre la route pour acheminer les nombreux dons au peuple ukrainien

France Bleu Gironde au cœur du convoi Ukraine 33

Engagée aux côtés du convoi Ukraine 33, France Bleu Gironde a été point de collecte (merci à toutes les personnes qui ont participé) et vous propose désormais de suivre la suite de l’aventure et du parcours. Du départ jusqu’au retour de cet équipage inédit en soutien au peuple ukrainien.