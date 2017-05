Climat : un retrait des États-Unis de l'accord de Paris serait un "crime contre l'humanité"

Mercredi, Donald Trump a annoncé qu'il rendrait sa décision dans les jours a venir sur un éventuel retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Pour Henri Landes, professeur à Sciences Po et expert des questions climatiques, ce serait un "dangereux déni de la science et du bon sens."

Le président des États-Unis Donald Trump a promis, ce mercredi, une annonce "dans les jours à venir" concernant l'accord de Paris sur le climat, conclu en décembre 2015. "J'annoncerai ma décision sur l'accord de Paris dans les jours à venir", a tweeté Donald Trump, sans plus de précisions. Selon plusieurs médias américains, le président des États-Unis pourrait s'en retirer.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

"Les Américains regarderont cette décision avec honte" - Henri Landes

Pour le Franco-américain Henri Landes, maître de conférences à Sciences Po Paris et expert en développement durable, un retrait des États-Unis serait un crime contre l'humanité. "Les Américains regarderont cette décision avec honte, déplore-t-il. Ce serait un déni de la science et du bon sens, une position archaïque et dangereuse, cela reviendrait à condamner des millions de personnes qui seront victimes des conséquences du réchauffement climatique. C'est un message politique que Trump veut envoyer à sa base, explique le professeur. Il veut montrer que les États-Unis font d'abord des choses pour leur peuple, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est dans l'intérêt de son peuple de lutter contre le réchauffement climatique. Les catastrophes naturelles telles que les tempêtes Katrina ou Sandy , la hausse des températures menacent les Américains."

Un effet domino sur d'autres pays ?

Henri Landes estime qu'un retrait des États-Unis serait un signal très négatif sur les négociations internationales. "Ce serait un frein à une lutte efficace contre le réchauffement climatique", explique-t-il. Les États-Unis sont le deuxième plus gros pollueur du monde juste derrière la Chine. Pour lui, un retrait pourrait également provoquer un effet domino, et d'autres États pourraient aussi vouloir se désengager. "La Russie, ou l'Inde, qui est un gros pollueur, pourraient être tentés d'en sortir. Mais ce retrait pourrait profiter à la Chine, qui investit énormément dans les énergies renouvelables et deviendrait leader international sur ces questions."

Ceux qui restent devront faire beaucoup plus d'efforts

Pour Henri Landes, si les États-Unis se retirent, les pays qui restent dans l'accord devront faire beaucoup plus pour tenter de lutter contre le changement climatique. "Les États fédéraux américains garderaient une marge de manœuvre pour mener des politiques environnementales, mais cette marge de manœuvre serait réduite. Et si les États qui prennent des initiatives environnementales et les entreprises qui décident de moins polluer ne sont pas incitées par Washington, certains risquent de revenir en arrière."

Une sortie de toutes les négociations climatiques à venir ?

Donald Trump pourrait aussi choisir de sortir de la convention-cadre des Nations-Unies sur les négociations climatiques. Une telle décision ferait sortir les États-Unis de toute discussion à venir sur le climat, puisque toutes les discussions internationales sur ce thème se déroulent sous l'égide de cette convention. Pour Henri landes, une telle décision serait donc encore pire qu'un retrait de l'accord de Paris.