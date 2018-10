Des colis suspects contenant potentiellement des engins explosifs et destinés à Hillary Clinton et Barack Obama ont été interceptés par les autorités américaines ce mercredi. Le siège de CNN a de son côté été évacué à New York, après la découverte d'un autre colis.

Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros et CNN ont tous comme point commun d'avoir été les destinataires de colis suspects, ces derniers jours aux États-Unis. Des colis dont l'origine reste mystérieuse, et qui étaient identifiés comme contenant "des engins explosifs potentiels" par les autorités américaines.

Un bombe chez le milliardaire et donateur démocrate George Soros

Tout a commencé lundi. George Soros, financier, milliardaire et donateur démocrate bien connu des Américains, a reçu une bombe artisanale dans sa résidence près de New York. Bouc-émissaire des nationalistes et des complotistes en Europe et aux Etats-Unis, George Soros n'était pas dans sa maison de Bedford lorsque le paquet est arrivé.

C'est dans la boîte aux lettres de George Soros que le premier engin explosif a été déposé, lundi. © AFP - SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un employé a ouvert le colis et, voyant qu'il semblait s'agir effectivement d'un engin explosif, l'a emporté dans une zone boisée, où les forces de l'ordre l'ont fait exploser. Le FBI enquête, aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment.

Hillary Clinton visée par un colis similaire

Mercredi matin, c'est un colis suspect adressé à Barack Obama qui a été intercepté. Dans le même temps, au cours d'une vérification de routine, le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents et de leur famille a découvert un troisième colis suspect. Ce dernier était destiné à Hillary Clinton, ex-secrétaire d'Etat et rivale démocrate malheureuse face à Donald Trump lors de la présidentielle en 2016.

🔴 #ÉtatsUnis : des explosifs ont été envoyés aux domiciles de Barack Obama et Hillary Clinton. Ils ont été interceptés par les services secrets 🇺🇸 Les précisions de notre journaliste sur place @celinebruneau ⏬ pic.twitter.com/EGDcuSc8Ji — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 24, 2018

Le bureau new-yorkais de la police fédérale (FBI) a confirmé enquêter sur "un colis suspect retrouvé dans les environs de la résidence des Clinton", située à Chappaqua, à une cinquantaine de kilomètres au nord de New York. Il contenait un engin explosif similaire à celui trouvé chez George Soros.

L'antenne de CNN brusquement interrompue

Plus tard dans l'après-midi de ce mercredi, la chaîne de télévision CNN a annoncé que son siège était évacué à New York en raison d'un colis suspect. Une information confirmée par la police, qui a envoyé sur place la brigade de déminage. Les téléspectateurs ont assisté en direct à l'interruption d'une émission, quand a retenti la sonnerie d'alarme imposant l'évacuation des locaux.

Le moment où l’alarme fait évacuer le plateau de @CNNpic.twitter.com/SUQRYFPoUO — Xavier Yvon (@xavieryvon) October 24, 2018

La Maison Blanche a réagi rapidement, en condamnant les actes "ignobles" visant Barack Obama et Hillary Clinton. "Leurs responsables devront répondre de leurs actes devant la justice", a indiqué Sarah Sanders, porte-parole du président américain Donald Trump, soulignant que les forces de l'ordre prendraient toutes les mesures nécessaires pour protéger toute personne menacée par "ces lâches".

L'origine de ces colis est pour le moment inconnue et les enquêteurs n'ont officiellement établi aucun lien entre eux. Ces événements surviennent alors que les Etats-Unis sont en pleine campagne pour les élections parlementaires du 6 novembre.