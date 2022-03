Guerre en Ukraine : scepticisme après les annonces russes, en dépit de progrès dans les négociations

Au lendemain des pourparlers de paix qui se sont tenus mardi à Istanbul en Turquie, l'Ukraine et ses alliés occidentaux sont sceptiques sur les annonces russes. Les forces armées de Vladimir Poutine ont déclaré leur intention de "réduire" leur activité militaire en direction de Kiev et du nord du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a néanmoins déclaré avoir vu des signes "positifs" émanant des négociations. Ce qu'il faut retenir ce mercredi, au 35e jour de guerre.

L'essentiel

Au lendemain des pourparlers de paix, Volodymyr Zelensky appelle à la vigilance malgré les "signaux positifs"

Scepticisme des alliés occidentaux après les annonces russes de réduire leur activité militaire en Ukraine

L'Ukraine se dit prête à adopter un statut neutre en échange de garanties internationales concernant sa sécurité

Poutine exige que les "nationalistes" ukrainiens à Marioupol "déposent les armes"

La situation sur le front militaire

Une frappe russe meurtrière à Mykolaïv

Au moins douze personnes ont été tuées et 33 autres blessées à Mykolaïv, selon le dernier bilan annoncé mardi dans la soirée par les secours ukrainiens. Une frappe russe a partiellement détruit dans la matinée le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïv, ville ukrainienne proche d'Odessa qui connaissait un répit dans les bombardements ces derniers jours. Il s'agirait d'une frappe de missile, selon un porte-parole militaire, Dmitriy Pletenchuk. Tous les tués étaient des civils, a-t-il affirmé.

Un bâtiment de l'administration touché par une frappe russe à Mykolaïv © AFP - STR / MYKOLAIV STATE ADMINISTRATION

Ukraine : l'avancée des troupes russes (point de situation mardi 29 mars à 19h30) © Visactu

Les attaques à Marioupol, un "crime contre l'humanité" pour Zelensky

La situation demeure très tendue à Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine. Alors que l'armée russe tente toujours de s'en emparer, quelque 160.000 personnes y sont toujours coincés, selon le maire de la ville. Un responsable américain a noté "beaucoup de combats intenses" mais avec des missiles à longue portée car l'armée russe "n'a pas été en mesure de prendre Marioupol".

Selon Tetyana Lomakina, conseillère de la présidence ukrainienne, "environ 5.000 personnes ont été enterrées (à Marioupol, NDLR), mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus". Elle a estimé qu'il pourrait y avoir en réalité "autour de 10.000 morts".

"Nous sommes dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles, d'habitations", des bombardements d'écoles, a déclaré mardi la secrétaire générale de l'ONG Agnès Callamard, accusant la Russie de permettre des couloirs humanitaires pour les transformer en un "piège mortel". L'invasion russe en Ukraine est une "répétition" de la Syrie avec une "multiplication des crimes de guerre", a alerté l'ONG lors de la présentation mardi à Johannesburg de son rapport 2021-2022. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs qualifié les attaques russes contre Marioupol de "crime contre l'humanité, qui se déroule en direct sous les yeux de la planète."

La situation diplomatique et les réactions internationales

Des "signaux positifs" pour Zelensky à l'issue des pourparlers de paix

Après les pourparlers de paix entre ukrainiens et russes qui se sont tenus mardi à Istanbul en Turquie, le président Volodymyr Zelensky a déclaré avoir vu des "signaux positifs", même s'ils "ne font pas oublier les explosions ou les obus russes". La prudence et la vigilance restent de mise au sein de l'état-major ukrainien après environ cinq semaines de guerre, des milliers de victimes et des millions de réfugiés. Alors que la Russie a déclaré "réduire" son activité militaire en Ukraine, notamment en direction de Kiev et dans le nord du pays, le scepticisme domine.

"Le soi-disant retrait des troupes est probablement une rotation d'unités individuelles, qui vise à tromper le commandement militaire des forces armées ukrainiennes", a souligné le président Zelensky. Les sirènes d'alerte ont été entendues à plusieurs reprises dans la nuit de mardi à mercredi à Kiev mais aussi autour de la ville, signe de l'inquiétude qui règne toujours dans la capitale ukrainienne après les annonces des forces russes.

Scepticisme de Washington et des alliés occidentaux

Même son de cloche du côté des Etats-Unis. A l'issue des pourparlers, le vice-ministre de la Défense russe Alexandre Fomine a annoncé que Moscou allait "réduire radicalement (son) activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", dans le nord du pays. Mais pour le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, il ne s'agit que d'un "repositionnement" et non d'un "vrai retrait".

"Il est très probable que la Russie cherche à transférer sa puissance de frappe depuis le nord vers les régions (séparatistes) du Donetsk et de Lougansk à l'est", a jugé de son côté le ministère britannique de la Défense sur son compte Twitter. Ce qu'a confirmé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. La Russie a atteint son "objectif" : "le potentiel militaire des forces armées ukrainiennes a été réduit de manière significative, ce qui permet de concentrer l'attention et les efforts sur le but principal, la libération du Donbass".

Et pour les alliés occidentaux de Kiev, il faudra surtout juger sur pièce. "On verra s'ils tiennent parole", a dit mardi le président américain Joe Biden à des journalistes, peu après s'être entretenu avec les dirigeants français, britannique, allemand et italien. "Il semble y avoir un consensus sur le fait qu'il faut voir ce qu'ils ont à offrir", a-t-il ajouté. A Londres, un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson n'a pas dit autre chose. Londres jugera "Poutine et son régime sur ses actes, pas ses paroles", a-t-il affirmé.

"On va juger les actes, pas les annonces", a réagi Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. "Il faut être très prudent sur l'évaluation que nous faisons des avancées de la négociation (…) On a vu par le passé plusieurs rounds qui n'ont donné aucun résultat", a-t-elle souligné.

Auparavant, ces dirigeants occidentaux avaient mis en garde contre tout "relâchement" face à l'invasion russe, et exprimé "leur détermination à continuer d'accroître le coût payé par la Russie pour son attaque brutale de l'Ukraine".

Vers une rencontre Zelensky-Poutine ?

Après trois heures de négociations à Istanbul, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a fait état de "discussions substantielles" et dit que les propositions "claires" de Kiev en vue d'un accord seraient "étudiées très prochainement et soumises au président" Vladimir Poutine.

Le négociateur ukrainien David Arakhamia a expliqué de son côté que Kiev réclamait un "accord international" signé par plusieurs pays garants qui "agiront de façon analogue à l'article 5 de l'Otan et même de façon plus ferme". L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule qu'une attaque contre l'un de ses membres est une attaque contre tous. David Arakhamia a cité, parmi les pays que l'Ukraine voudrait avoir comme garants les Etats-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni - membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU - mais aussi la Turquie, l'Allemagne, la Pologne et Israël.

Kiev demande également que cet accord n'interdise en rien l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, et propose que la Crimée et les territoires du Donbass sous contrôle des séparatistes prorusses en soient "temporairement exclus".

Poutine exige la reddition des forces ukrainiennes à Marioupol

Le président russe a exigé que les "nationalistes" ukrainiens déposent les armes à Marioupol, condition selon lui pour que soit organisée l'évacuation des quelque 160.000 civils pris au piège à Marioupol, ville portuaire du sud-est du pays.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 5.000 élèves scolarisés en France

Le ministère de l'Education nationale compte 5.266 élèves ukrainiens déjà accueillis dans les écoles, collèges et lycées français rapporte franceinfo. La barre des 10.000 élèves devrait être bientôt franchie selon le ministère.

Reprise des évacuations par les couloirs humanitaires

La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a annoncé une reprise des évacuations des civils via trois couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol. Lundi, les évacuations avaient été suspendues par crainte de "provocations" russes.

Bientôt 4 millions de réfugiés

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine se rapproche de la barre symbolique des 4 millions, et elle pourrait être franchie très prochainement, selon l'ONU, qui estime aussi que presque 6,5 millions de personnes sont considérées comme déplacés à l'intérieur du pays.