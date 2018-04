Au Népal, une cascade prend possession d'une petite route de montagne. Le conducteur d'une camionnette va devoir jouer avec la vie et la mort pour la franchir.

Accrochez-vous, c'est comme un remake du Salaire de la peur, ce célèbre film d'Henri Georges Clouzot avec Yves Montand. Au Népal, une chute d'eau d'une cascade s'abat violemment sur une toute petite route de montagne et le conducteur d'une camionnette au bord du vide devra la franchir sans se faire emporter.

La vidéo dure deux minutes. Franchement, on n'a pas envie d'être à la place du conducteur et des passagers. D'autant qu'à la fin on se rend compte que cette camionnette transporte beaucoup beaucoup de gens...