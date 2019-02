Col d'Ares : le président catalan Quim Torra refait le chemin de la Retirada

A l'occasion du 80 ième anniversaire de la Retirada, le président de la Généralité de Catalogne Quim Torra a emprunté le chemin de l'exode ce samedi entre Mollo (Espagne) et le col d'Ares à la frontière avec la France. Deux heures de marche dans la montagne pour rendre hommage aux réfugiés de 1939.

Quim Torra est monté jusqu'au col d'Ares avec à ses côtés, le maire de Mollo et le vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales Nicolas Garcia.

Le président de la Catalogne Quim torra a fait le déplacement au col d'Ares à la frontière franco-espagnole ce samedi dans le cadre des cérémonies pour les 80 ans de la Retirada. Une journée pour rendre hommage aux 100 000 réfugiés qui avaient franchi le col en 1939 dans des conditions très éprouvantes avec le froid et la neige à plus de 1500 mètres d'altitude.

Quim Torra devant le monument de la Retirada avec les maires de Mollo et Prats de Mollo © Radio France - Sébastien Berriot

Le président catalan a tenu à refaire une partie du chemin de l'exode, accompagné par plusieurs élus français et catalans : il a marché pendant plus de deux heures dans la montagne entre le village de Mollo en Espagne et le col à la frontière. Un geste très apprécié par les fils de Républicains présents.

Quim Torra a suivi le chemin de ses ancêtres. La souffrance des réfugiés, on ne peut la voir qu'en marchant. Il n'y a aucun président français qui soit capable de faire ça. (Ramon Gual, fils de Républicain)

La leader catalan a profité de cette cérémonie pour délivrer un message politique, avec dans son discours un double remerciement adressé aux catalans de France dans les Pyrénées-Orientales, pour avoir accueilli et aidé les réfugiés il y a 80 ans et aujourd'hui pour un autre soutien, en faveur des dirigeants indépendantistes qui sont jugés en ce moment à Madrid.

Les élus, notamment les maires de Mollo et Prats-de-Mollo-la-Preste ont déposé une gerbe sur le monument de la Retirada au col d'Ares.

