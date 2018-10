Une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, a indiqué vendredi une porte-parole du ministère américain de la Justice dans un tweet. C'est la première arrestation depuis le début de l'enquête, alors que le nombre de colis suspects retrouvés depuis lundi est grimpé à douze vendredi matin.

Les télévisions américaines ont montré en direct des images de la ville de Plantation, près de Fort Lauderdale, en Floride, où l'homme, présenté par les médias comme ayant des antécédents criminels, a été appréhendé. Les télévisions montraient aussi une camionnette blanche liée au suspect, bâchée par les forces de l'ordre.

Deux nouvelles cibles ce vendredi

Le série noire des colis suspects qui vise des personnalités anti-Trump a continué ce vendredi : un sénateur démocrate et un ex-patron des renseignements ont aussi été destinataires de colis suspects. L'un a été retrouvé en Floride, destiné au sénateur démocrate Cory Booker, l'autre a été intercepté dans un bureau de poste de Manhattan, adressé à CNN à l'attention de l'ex-directeur des renseignements James Clapper. Jeudi, le FBI confirmait que des colis suspects avaient été adressés à l'acteur Robert de Niro, très critique de Trump, et à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden.

Ces colis étaient semblables aux enveloppes contenant des bombes artisanales adressées mardi et mercredi à l'ex-président démocrate Barack Obama, l'ex-secrétaire d'Etat et rivale malheureuse de Donald Trump à la présidentielle 2016 Hillary Clinton, l'ex-ministre de la Justice d'Obama Eric Holder, la députée démocrate californienne Maxine Waters, et la chaîne CNN.