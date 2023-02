Collecte de dons à Antibes pour les sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie

La ville d'Antibes ouvre une collecte de dons pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Cette collecte aura lieu du mercredi 15 février au vendredi 17 février, de 9 heure à 18 heure, aux Espaces du Fort Carré, 60 avenue du 11 novembre.

Les produits à privilégier sont les produits d'hygiène et de pharmacie, ainsi que des couches bébé, du lait en poudre bébé, des biberons, des tentes et des lampes torches. Les dons alimentaires ne sont pas souhaités, car ils ne pourront pas être acheminés. Pas besoin de vêtements, ni de couvertures non plus.

Pour les dons financiers, une urne sera mise à disposition dans le hall de la mairie d'Antibes. Elle sera ensuite remise à la Croix Rouge, qui a ouvert un compte dédié. Les dons financiers peuvent aussi se faire sur internet sur le site de la Croix Rouge .