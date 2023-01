Collecte de groupes électrogènes en Creuse pour aider l'Ukraine

La Creuse participe à une opération nationale d'aide pour l'Ukraine. Elle est lancée par Doc4Ukraine , "Médecins pour l'Ukraine" en français. Son nom ? "Une mairie, un groupe électrogène". Le but est que chaque commune collecte au moins un générateur, qui sera ensuite acheminé dans les écoles, les hôpitaux et les logements ukrainiens, victimes de coupures d'électricité en raison des bombardements.

ⓘ Publicité

"C'est important car les gens se retrouvent dans le noir, explique Isabelle Marais, représentante de Doc4Ukraine dans le Limousin. Les médecins ont des coupures alors qu'ils sont en train d'opérer." Ces générateurs serviront dans les hôpitaux, les orphelinats, les maisons de retraite, mais aussi dans la rue afin que les habitants rechargent leurs portables et communiquent avec leurs familles.

Collectes dans les mairies

Alors concrètement, comment faire pour aider depuis la Creuse ? Si vous voulez participer il faut contacter votre mairie. "Les Creusois peuvent amener en mairie un groupe électrogène neuf ou d'occasion, il sera révisé avant d'être envoyé en Ukraine par Electriciens sans frontière", détaille Pierre Guyot, vice-président de l'association des maires ruraux de la Creuse.

Si vous n'avez pas de générateur vous pouvez aussi faire un don sur ce site piloté par les associations et la préfecture de la Creuse. "Un groupe électrogène va de 300 euros à 30.000 euros pour les plus gros, pour les écoles ou les hôpitaux par exemple", précise Jacques Forgeron, président de la Fédération Echanges France-Ukraine en Creuse et co-président au niveau national. Cette collecte nationale bénéficie de l'aide de Geodis, qui acheminera gratuitement tous ces groupes électrogènes en Ukraine.

Nouvelle arrivée d'Ukrainiens en Creuse

Depuis le début de la guerre, fin février, la Creuse a déjà récolté 65.000 euros via l'association Echange France-Ukraine. Elle a envoyé l'équivalent de six semi-remorques de dons (jouets, vêtements, produits de première nécessité etc.)

Des réfugiés continuent d'arriver en Creuse. Cinq Ukrainiens, dont une mère et ses deux enfants, se sont ainsi installés il y a un mois à Mortroux. Les petits feront leur rentrée lundi 9 janvier dans l'école de Moutier-Malcard.

Depuis la première arrivée le 8 mars 2021, 272 Ukrainiens sont venus se réfugier chez nous, mais une centaine est repartie en Ukraine, ailleurs en France ou à l'étranger. Il en reste 172 actuellement.. dont trois bébés, nés sur le sol creusois !