Collecte pour l'Ukraine : des Stéphanois généreux et qui veulent agir

Dès l'ouverture du local, des gens patientaient devant la porte, avec des sacs à donner. Une collecte pour l'Ukraine organisée par la Ville de Saint-Étienne a débuté ce mardi.

"On a beaucoup de vêtements, de couvertures, on a des produits alimentaires, beaucoup de produits d'hygiène, quelques aliments pour les animaux". Au milieu des cartons, Zora, une des employée de la Mairie, fait les comptes et elle souligne la générosité des Stéphanois. "Beaucoup d'entre eux ont proposé de faire des chèques, alors on leur a expliqué que nous on ne pouvait pas recevoir d'argent mais qu'il y avait des associations qui sont dédiées pour. Beaucoup de personnes qui souhaitent venir en tant que bénévole nous aider. Il y a même des gens qui étaient prêts à prendre un bus, conduire même des camions, pour décharger tous les colis. Ils sont vraiment volontaires et ils ont vraiment envie de participer activement. Les gens viennent, nous remercient. Ils nous disent : vous pouvez compter sur nous, on est là si vous avez besoin. C'est propre à Saint-Étienne, à chaque fois qu'il y a un évènement de solidarité, les gens répondent toujours présents".

Reportage de Mathilde Montagnon Copier

Pour déposer vos dons, vous pouvez vous rendre sous les arcades de l'Hôtel de Ville, en face de la confiserie, côté Jean-Jaurès du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 16h30. En lien avec les associations humanitaires et l'ambassade d'Ukraine, la collecte concerne des produits de première nécessité qui seront ensuite acheminés à la frontière ukrainienne :

Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers.

Gels douche, dentifrice et brosse à dents, couches, serviettes en papier, antiseptique, masques réutilisables et jetables.

Tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, torches.

Alimentation : eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales instantanées.

Les médicaments ne sont pas acceptés.

Merci de conditionner vos produits dans des cartons pour faciliter le stockage et l'acheminement.