Collectes pour l'Ukraine en Dordogne : il ne faut plus apporter de vêtements et de nourriture

Le département de la Dordogne et les mairies ont lancé une grande opération de collecte en faveur de l'Ukraine. 450 communes sur les 503 du département reçoivent les dons des Périgourdins. Il ne faut plus apporter de vêtements et de nourriture.