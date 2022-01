Colmar : "J'y retourne pour redonner de l'espoir au jeunes filles en Afghanistan," une humanitaire française

Alors que l'Afghanistan est aux mains des talibans depuis cet été. La présidente de l'association le Pélican va pouvoir de nouveau se rendre dans le pays à la mi-janvier. Cette Haut-Rhinoise souhaite négocier pour que les filles puissent reprendre du sport et d'autres activités.

Près de Colmar, Ariane Geiger-Hiriart, la présidente depuis 20 ans de l'association le Pélican, va repartir à Kaboul à la mi-janvier, pour une quinzaine de jours.

L'association vient en aide aux Hazaras, l'une des ethnies les plus défavorisées de Kaboul. Elle a crée trois écoles de 450 élèves, dont une école de sourds et muets.

Un retour pour aider les jeunes filles afghanes qui fréquentent son association

Depuis le retour des talibans au pouvoir en été 2021, la Colmarienne n'est pas revenue en Afghanistan. Aujourd'hui, malgré le danger avec la menace de Daech et les privations des libertés par le régime taliban, Ariane Hiriart Geiger souhaite continuer à faire vivre son association et négocier avec le régime en place, pour apporter quelques libertés aux jeunes filles qui fréquentent ses structures.

Ariane Hiriart-Geiger lors de la sortie de son livre en juin 2019 © Radio France - Guillaume Chhum

Ariane Geiger-Hiriart souhaite demander plus de libertés aux jeunes filles qui fréquentent son association Copier

"Je veux leur demander que les jeunes filles sourdes reprennent leurs cours. Ensuite j'ai l'intention de leur demander que les grandes filles puissent refaire du sport, comme le volley ou le basket, sans les garçons, mais qu'elles puissent le faire. Il faut aussi continuer le programme d'éducation qui est très important pour leur vie quotidienne," détaille l'humanitaire française.

Etape de reconnaissance pour voir comment les choses ont évolué

Ariane Geiger-Hiriart connait bien l'Afghanistan, puisque pendant plus de 20 ans, elle a partagé sa vie et son engagement entre Kaboul et la France. Elle a d'ailleurs sorti un livre en 2019, où elle raconte son quotidien à la tête de l'association "le Pélican".

Ce départ à la mi-janvier va durer une quinzaine de jours. Il s'agit surtout d'une étape de reconnaissance, voir comment les choses ont évolué depuis l'installation du nouveau pouvoir. Deux écoles de l'association ont pu rouvrir en novembre et c'est une bonne chose. Ariane Geiger-Hiriart souhaite dans les mois qui suivent, de nouveau avoir la possibilité de revenir, cette fois-ci plus longuement à Kaboul.