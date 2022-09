Comment l'extrême-droite italienne a-t-elle remporté les élections législatives?

Selon les premiers résultats des élections législatives de ce dimanche en Italie, le parti postfasciste de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, a gagné le scrutin. L'extrême-droite italienne a su capitaliser sur la colère et les peurs des Italiens.

C'est un séisme politique en Italie : le parti postfasciste Fratelli d'Italia est sorti vainqueur des élections législatives ce dimanche. Selon les résultats encore partiels, le mouvement dirigé par Giorgia Meloni a remporté 26% des suffrages, loin devant le parti démocrate (20%).

Les alliés d'extrême-droite de Fratelli d'Italia, la Lega, et Forza Italia, recueillent respectivement environ 9% et 8% des voix, ce qui donne une majorité absolue à cette alliance à la fois au Sénat et à la Chambre des députés.

Une victoire bâtie sur les difficultés économiques du pays

Pour remporter cette victoire historique, la première pour l'extrême-droite depuis 1945 en Italie, Giorgia Meloni, 45 ans, s'est appuyée sur la crise économique que traverse l'Italie.

L'inflation est aujourd'hui à près de 9%, le chômage à 8%, et la dette italienne pèse 150% de son PIB, soit le ratio le plus élevé de la zone euro, derrière la Grèce.

Si elle a promis de supprimer le revenu universel minimum, l'alliance a aussi inscrit dans son programme la revalorisation des minima sociaux et invalidités, ainsi que celle des retraites, des crèches gratuites, la réduction de la TVA sur les produits et services de la petite enfance.

L'extrême-droite a aussi profité du sentiment de rejet qu'éprouvent certains Italiens, face à l'immigration qui touche particulièrement la péninsule : chaque année des dizaines de milliers personnes débarquent sur les côtes.

Giorgia Meloni a ainsi proposé de bloquer les bateaux de migrants et de les accueillir sur des territoires extra-européens, le temps d'étudier leur demande d'asile.

Giorgia Meloni a aussi séduit par son charisme sans oublier qu'à l'heure du dégagisme politique, son atout est d'avoir toujours été dans l'opposition, contrairement à Matteo Salvini qui avait été ministre de l'intérieur entre 2018 et 2019 au sein d'une grande coalition de centre-droit.

Giorgia Meloni promet de "gouverner pour tous les Italiens"

Peu après sa victoire, la cheffe de Fratelli d'Italia a estimé que les Italiens avaient "envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite" mené par son propre mouvement. "Nous gouvernerons pour tous" les Italiens, a tenu à rassurer celle qui devrait devenir bientôt présidente du Conseil (l'équivalent du Président de la République en France).

Son slogan "Dieu, famille, patrie", ainsi que ses déclarations sur le "lobby LGBT", n'incitent pourtant pas à la plus grande inclusivité.

La question est désormais de savoir si "l'alliance des droites" est viable à moyen et long terme. Les experts parlent d'un mariage de raison entre les trois partis, qui ont des positions discordantes sur des sujets comme la guerre en Ukraine : Giorgia Meloni est favorable aux sanctions contre la Russie quand Matteo Salvini, le leader de son allié de la Lega, s'y oppose.