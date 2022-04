Comment se passe l'intégration des huit enfants ukrainiens dans une école primaire en Meurthe-et-Moselle ?

Chaque matin, depuis le 29 mars, l'école primaire se transforme en cours de français pour huit réfugiés ukrainiens, dispensé par Anthony Debrant, professeur de langue étrangères. "Je leur apprends les bases du vocabulaire, les mois, les chiffres, les couleurs, mais je sens que leur tête est ailleurs parfois" Les yeux rivés vers l'est. "Ils dessinent des chars russes. La guerre est toujours présente, même si je n'aborde jamais le sujet", affirme l'enseignant. Son objectif premier est "qu'ils se sentent bien et qu'il s'intègrent de plus en plus avec les écoliers français."

Des chars russes dessinés

"C'est dur, car je parle très mal français, et mes enfants ne peuvent pas communiquer avec les autres enfants", témoigne Tania, dans une salle de classe de l'école de Chaudeney-sur-Moselle. Avec ses trois enfants, ils ont quitté Kiev le 2 mars, après quarte jours enfermés dans le sous-sol de sa maison. Un long périple de sept jours pour rejoindre finalement le village Pierre-la-Treiche, en Meurthe-et-Moselle.

Tania porte dans ses bras Jedi sa petite fille de 3 ans dans une des classes de l'école primaire du Mont Achey. © Radio France - Emma Dehoey

La tête encore en Ukraine. "Ma petite fille de 3 ans ne comprend pas ce qui se passe, mais elle pleure souvent. Elle ne peut pas me lâcher une seconde", concède la jeune femme aux yeux bleus turquoise. "Mais mes deux grandes filles, c'est autre chose. Elle ne quitte pas les yeux de la télé, devant les images de la guerre. Et me demande toujours des nouvelles de mamie..." L'émotion l'envahie. Sa mère n'a pas voulu les suivre. Elle est restée à Soumy, une ville à moins de 30km de la frontière russe, alors que l'Est se prépare à une offensive massive des Russes pour ces prochains jours.

Tania et Marina accompagnées de leurs enfants scolarisés à l'école primaire en France. © Radio France - Emma Dehoey

A côté de Tania, Marina surveille ses deux enfants. Le bruit des bottes russes, elle les connaissait trop bien. "Pendant la guerre du Donbass en 2014, je vivais à Dontesk, je me suis échappée à Kiev. Et maintenant, c'est le retour des bombes. Ce n'était plus possible, j'ai décidé m'enfuir, une seconde fois", raconte cette jeune femme de 37 ans grâce à l'aide de une application de traduction.

"Ils on vécu un traumatisme - Nathalie Noël, inspectrice de l'Education nationale à la circonscription de Toul

"Face à ce traumatisme, nous avons mis en place un cellule psychologique", explique Nathalie Noël, inspectrice de l'Education nationale à la circonscription de Toul. Mais l'objectif premier est d'abord pédagogique, selon Anne-Laure Terrier, la directrice de l'établissement : "Notre défi est que ces enfants puissent pouvoir communiquer avec les autres écoliers, mais surtout qu'ils trouvent leur place au sein de notre école."

Les enfants de l'école du Mont Achey pendant la cour de récréation. © Radio France - Emma Dehoey

Une intégration qui traîne. "A l'oral, la participation des élève est encore timide. Il y a des enfants qui s'intègrent mieux que d'autres. Pour les plus grands, il reste encore un peu entre eux. On avance pas à pas", confirme la directrice de l'école.

Des mamans devront bientôt se retirer

Prochaine étape de l'intégration : les mamans devront se retirer progressivement de la classe. L'inspectrice de l'Education nationale, en est convaincue, "_c'est seulement à ce moment là qu'on verra si l'intégration est effectiv_e".